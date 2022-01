Wittstock

Hunderte Demonstranten hatten am 29. Dezember 2021 in Wittstock gegen eine vermeintlich drohende allgemeine Impfpflicht und die aktuellen Corona-Maßnahmen protestiert.

Eine Gegendemonstration von Impfbefürwortern hat es in Wittstock bisher nicht gegeben. Mit Ausnahme eines Mannes. Werner Guskowsky hatte sich an dem Abend mit einem Schild, auf dem „Impfen ist Bürgerpflicht“ stand, in die Nähe der Demonstranten gestellt.

Ein Grund für den mutigen Auftritt des 72-Jährigen liegt in den Fackelmärschen, die von der rechten Kleinpartei „Der III. Weg“ bei den beiden bisher von ihr angemeldeten Demonstrationen initiiert worden waren.

„Fackeln sind mir zu aggressiv, sie riechen immer etwas nach Brandstiftung“, erklärt Werner Guskowski. Die Fackelmärsche erinnerten ihn an Aufmärsche der Hitlerjugend im Nazi-Regime oder der Freien Deutschen Jugend (FDJ) zu DDR-Zeiten.

Die Fackelmärsche haben Werner Guskowsky an dunkle Zeiten zurückerinnert. Quelle: Christian Bark

„Kerzen wären da weitaus friedlicher gewesen“, sagt Werner Guskowsky mit Blick auf auch von der Kirche ins Leben gerufene Protestbewegungen Anno 1989, an denen er selbst teilgenommen hatte. Außerdem hatte sich der Wittstocker daran gestört, dass der III. Weg die Demonstration veranstaltet hatte. „Da ist viel fremdenfeindliches und nationalsozialistisches Gedankengut vorhanden“, erklärt der 72-Jährige, der sich vorab über die Partei belesen hatte.

Appell an die Vernunft der Impfgegner

Damit wolle der Wittstocker aber nicht sagen, dass die Menschen nicht das Recht und keinen Grund für ihren Protest hätten. „Ich habe den Demonstranten in meiner Nähe gesagt: Ihr dürft aber anderer Meinung sein“, so Werner Guskowsky.

Mit seinem selbstgebastelten Schild spricht sich der Wittstocker auch nicht für eine Impfpflicht aus, vielmehr sei der Spruch als Appell zu verstehen, um sich und andere vor Corona zu schützen und das Gesundheitssystem durch schwere Krankheitsverläufe nicht zu überlasten.

Ganz allein hatte sich Werner Guskowsky auf dem Marktplatz in die Nähe der Demonstranten gestellt. Quelle: Christian Bark

Werner Guskowsky selbst ist dreimal geimpft. „Als alle den Impfstoff von AstraZeneca madig machen wollten, hatte ich mich bei den ersten beiden Impfungen bewusst für ihn entschieden“, berichtet der 72-Jährige.

Dabei hatte er sich anfangs überhaupt nicht impfen lassen wollen. Nur aufgrund von Rücksicht gegenüber einer vulnerablen Verwandten habe er sich dann doch piksen lassen.

Bei den Impfgegnern habe es auf den einsamen Auftritt des Wittstockers verschiedene Reaktionen gegeben. „Ich wurde auch beschimpft, sogar von einem Freund“, berichtet Werner Guskowsky. Weil hinter ihm mit etwas Abstand direkt die Polizei gestanden habe, habe er sich aber sicher gefühlt.

Gesprächsforum wäre sinnvoll

Der 72-Jährige würde jederzeit wieder so handeln, wie er sagt. Sein Schild steht gut lesbar für die Nachbarn in seinem Hausflur. „Das erfreut nicht jeden hier“, bemerkt der Wittstocker. Dennoch setze er auf Einsicht der Menschen. Impfen sei auf Dauer schließlich günstiger als dauerhaftes Testen.

Werner Guskowsky fühlte sich aufgrund des Polizeischutzes sicher. Quelle: Christian Bark

Werner Guskowsky kann sich vorstellen, dass Impfbefürworter und -gegner zu einer Art Forum, etwa in der großen Marienkirche, zusammenkommen könnten und sich friedlich die sachlichen Argumente jeder Seite anhören.

Die Kirche sei 1989 auch einer der Versammlungsorte für friedliche Protestler gegen das DDR-Regime gewesen. „Wichtig ist, dass dabei Gesicht, soweit möglich, gezeigt werden kann und man weiß, mit wem man sich da unterhält“, sagt Werner Guskowsky.

Von Christian Bark