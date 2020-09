Wittstock

Das regnerische Wetter dürfte am Sonntag wohl doch den einen oder anderen Radler dazu bewogen haben, nicht an der Tour „Abradeln in der Prignitz“ in Wittstock teilzunehmen. Einigen mutigen Pedalrittern machte der Regen aber nichts aus. „Ich habe extra einen Poncho übergezogen“, sagte Bärbel Junck. Weil sie Freude am Fahrradfahren habe, sei sie dabei gewesen.

Gemeinsam mit dem Touristiker und Wittstocks Fahrradweg-Beauftragtem Günter Lutz ging es von Wittstock nach Freyenstein. Verpflegung hatte Günter Lutz in einem Fahrradanhänger verstaut. Die Route führte über Biesen, Eichenfelde und Wulfersdorf.

Mit auf den Sattel hatte sich auch die Leiterin der Wittstocker Tourist-Information, Katja Reichelt, geschwungen. „Die Region wird bei Radfahrern immer beliebter“, sagte sie.

Zur Galerie Trotz des regnerischen Wetters nahmen einige Mutige an der Tour „Abradeln in der Prignitz“ in Wittstock teil.

Anhand der Besucher, die sich in der Tourist-Information als Radfahrer zu erkennen geben, könne ein grobes Bild skizziert werden: Die Touristinfo registrierte zuletzt über 150 Radwanderer. Das ergibt bei 2294 Gästen, die 2020 bisher in Wittstock begrüßt werden konnten, einen Anteil von 6,5 Prozent. 2018 lag der Anteil bei nur drei Prozent.

Auch Günter Lutz, der oft auf dem Fahrrad mit Touristen durch die Lande tourt, sprach von einem guten Interesse der Urlauber an der Prignitz und ihrem Radwegenetz. Wenngleich die gute Auslastung im Sommer die Verluste im Frühjahr nicht wettmachen könne.

Entlang an der Wittstocker Stadtmauer. Quelle: Christian Bark

Günter Lutz, der auch Stadtverordneter in Wittstock ist, engagiert sich zudem in eine Initiative für einen Radweg, der auf dem stillgelegten Bahndamm nach Mirow bis Dranse verlaufen soll. Die Chancen dazu stehen laut Günter Lutz derzeit gut. Wie hoch die Förderung tatsächlich ausfällt, müsse aber zunächst noch geklärt werden. Ansonsten könne der erste Abschnitt wohl 2021 angegangen werden.

230 Kilometer Radwegenetz in Wittstock

Das Risiko, dass bei einer eventuellen Reaktivierung der Bahnstrecke Fördergeld zurückgezahlt werden müsse, ist laut Günter Lutz sehr gering und würde nicht der Stadt zur Last fallen.

Auf der Tour am Sonntag machten die Teilnehmer immer mal wieder kurz Halt in den Orten, die sie passierten. So berichtete Günter Lutz in Biesen von der über 700 Jahre alten Eiche vor der Kirche. In Eichenfelde verwies er auf das Dach eines unscheinbaren Gebäudes, das Teil des ehemaligen Gutes ist. „Es ist schon über 500 Jahre alt und war mal Teil der Wittstocker Stadtverteidigung gegen die Mecklenburger“, erklärte Günter Lutz.

Die Biesener Ulme ist schon rund 700 Jahre alt. Quelle: Christian Bark

Die Tour sollte den Teilnehmern auch zeigen, wie sehr es sich lohnt, mit dem Rad durch die Region zu fahren. Gut 230 Kilometer Radwegenetz liegen in der Verantwortung der Stadt Wittstock.

Wie gut es ist, darüber kann derzeit übrigens wieder beim „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs abgestimmt werden. Die Umfrage, die noch bis zum 30. November geht, umfasst 27 Fragen zum Rad- und Verkehrsklima.

Leckeres gab es im Hirschhof Hildebrandt. Quelle: Privat

Laut Prignitzer Tourismusverband hatten beim letzten Test 2018 die Städte Wittenberge, Bad Wilsnack und Perleberg landesweit die ersten drei Plätze in der Kategorie „Orte <20.000 Einwohner“ belegt.

