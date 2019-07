Wittstock

Über drei Jahre ist es jetzt her, dass Olaf Hellwig nicht mehr richtig sehen kann. Um nach einer Glaukomerkrankung den Augendruck zu entlasten, hatte man ihm einen Abflusskanal in die Augen gesetzt. „Darüber war dann aber ein Virus in die Augen gelangt und hatte den Sehnerv zerfressen“, blickt der 55-Jährig...