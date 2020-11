Wittstock

Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag hatten die Wittstocker Stadtbibliothek und ihr Förderverein „Lesewelt Wittstock“ eigentlich wieder einen Vorlesemarathon. Vom frühen Vormittag an bis zum späten Nachmittag hätten wieder zahlreiche Wittstocker und Heiligengrabe Bücher vorgestellt und Passagen aus ihnen gelesen. „In diesem Jahr sollten es Biografien sein“, erklärt Wittstocks Kulturamts- und Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. 2019 seien es anlässlich des Fontanejahres Werke des märkischen Dichters Theodor Fontane gewesen. 2020 wäre es der bereits dritte Vorlesemarathon in der Bibliothek gewesen.

Zum Lesen bereit erklärt hatten sich die Mitglieder von „Lesewelt Wittstock“. Biografien von Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven aber auch Alice Schwarzer oder Alfred Wegener hätten auf dem Plan gestanden. „Das Programm steht und ist vorbereitet, kann wegen Corona aber nicht stattfinden und wird verschoben“, sagt Georgia Arndt.

Mitglieder des Bibliotheksfördervereins hätten aus Biografien vorgelesen. Quelle: Christian Bark

Trotz des Ausfalls der öffentlichen Veranstaltung möchten Georgia Arndt und die Vereinsmitglieder dennoch, dass in Wittstock und Heiligengrabe am Freitag vorgelesen wird – und zwar auf der Arbeit, zuhause, in den Kitas, Schulen oder Seniorenheimen. „Lesen und zuhören können Omas und Opas, Eltern und Kinder, Freunde oder Bekannte“, erklärt Georgia Arndt. Trotz der Corona-Einschränkungen oder vielleicht gerade deswegen sollte man den Aktionstag nutzen, der Familie wieder vorzulesen.

Vorleser können Fotos einreichen

Besonderen Anreiz dazu bietet eine Aktion des Bibliotheksfördervereins. Vorleser sollen an dem Tag Fotos oder kleine Videos von sich und ihren Zuhörern machen. Diese können sie dann bis zum 30. November bei der Stadtbibliothek einreichen. Bei einer Verlosung werden fünf Gewinner ermittelt, die jeweils zum Dank ein Buchpaket erhalten. „Schön wäre auch ein kurzer Text zum Vorlesen und wie es allen gefallen hat“, sagt Georgia Arndt.

Die Beiträge können direkt in der Bibliothek Kettenstraße 24/26 abgegeben oder per Post versendet werden, aber auch per Email unter: g.arndt@stadt-wittstock.de.

