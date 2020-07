Wulfersdorf

Auch die Wittstocker und Heiligengraber Landwirte haben in den vergangenen Monaten mit verschiedenen Aktionen wie Sternfahrten oder Protesten in Berlin auf sich aufmerksam gemacht.

Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen die Politik. Nach Ansicht von Milchbauer Claus Behrend aus Wulfersdorf werden für ihn und seine deutschen Kollegen in Berlin und Brüssel Dinge beschlossen, die im Rest der Europäischen Union nicht gelten. Etwa in der jüngsten Debatte um die Schweinehaltung.

Landwirt Claus Behrend protestierte mit Transparenten an seinem Fahrzeug. Quelle: Christian Bark

„Die Politik hat die Corona-Krise ausgenutzt, um ihre Düngeverordnung durchzuprügeln“, klagte Landwirt Jan-Steffen Grünhagen. Solidarität wolle er auch mit den Landwirten in den Niederlanden zeigen. Dort seien einige bei Protesten von der Polizei festgenommen worden.

Korso fuhr auf Standstreifen

Deswegen und um wieder auf ihre wichtige Rolle in der Bevölkerungsversorgung aufmerksam zu machen, sind die Landwirte am Dienstagmorgen ein Stück auf dem Standstreifen der Autobahn 19 gefahren. „Eigentlich dürfen wir das nicht, aber wir haben gut aufgepasst und ich hatte ein Signallicht dabei“, sagte Claus Behrend.

Claus Behrend fuhr als letzter von der Autobahn ab. Quelle: Christian Bark

Um niemanden zu gefährden, war der Korso extra nicht auf der Fahrbahn gewesen. Nach wenigen Kilometern Fahrt ging es wieder runter von der Autobahn. Und es soll nicht die letzte Aktion der Landwirte gewesen sein, wie Claus Behrend ankündigte.

