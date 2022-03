Die Prignitz radelt an - Anradeln in der Prignitz: Wittstocker und Heiligengraber am 23. April auf Sternfahrt

Unter dem Motto „Die Prignitz radelt an“ lädt der Tourismusverband Prignitz am 23. April zur 20. Sternfahrt. Wittstocker und Heiligengraber starten am Wittstocker Bahnhof. Von dort geht es über Freyenstein nach Pritzwalk.