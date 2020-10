Wittstock

Mit einem emotionalen Gedichtband hat die Hobbyautorin Silke Huber aus Maulbeerwalde in diesem Jahr ihr erstes Buch herausgebracht. Dabei hatte sie schon mit dem Grafiker Carsten Schober, der in Wittstock sein Studio „Vintspil.grafik“ betreibt, zusammengearbeitet. „Wir hatten Gelegenheit, uns erst einmal aneinander heranzutasten“, berichtet Carsten Schober.

Weil das so gut geklappt hat, geben die beiden nun ihr zweites Buch heraus. Damit geht ein langersehnter Traum von Silke Huber in Erfüllung, denn es ist ein Kinderbuch. „ Lilu und ihr neuer Freund“ lautet der Titel. „ Lilu ist eine junge Waldfee, die mit ihrer Familie im Fliederwald lebt“, erklärt Silke Huber.

Protagonistin ist die Waldfee Lilu. Die Illustrationen stammen von Carsten Schober. Quelle: Carsten Schober

Trotz des Verbots, den Wald zu verlassen, siegt Lilus Neugierde. Die Fee fliegt hinaus und wird mit einer völlig neuen Welt mit unbekannten Wesen konfrontiert. Dabei trifft sie auch ihren neuen Freund Kalle. Wer Kalle ist und wie sich ihre Freundschaft entwickelt, wollen Silke Huber und Carsten Schober aber noch nicht verraten.

Den Zeilen von Silke Huber folgen die Bilder von Carsten Schober. „Ich habe nur eine Idee aussprechen müssen und Carsten hat mir gleich das passende Bild dazu vorgelegt“, berichtet die Autorin. Text und Bild hielten sich im Buch die Waage.

Carsten Schober hat in seinem Studio eigentlich mehr mit Werbegrafiken zu tun. „Ein Kinderbuch war deshalb schon etwas ganz Besonderes für mich“, sagt der Grafiker. Kinderbücher würden nämlich gerne unterschätzt. Dabei könne so eine kleine schlichte Geschichte selbst Erwachsene wie ihn selbst sehr berühren. Die Arbeit am Kinderbuch habe während des Corona-Lockdowns im März begonnen. „Zeichnerisch in Lilus Welt einzutauchen, war für mich in der Zeit sehr heilsam“, sagt Carsten Schober.

Erste Auflage umfasst 800 Exemplare

48 Seiten, allerdings ohne Seitenangabe, umfasst das Buch, das zunächst in einer Auflage von 800 Stück erscheinen wird. Gedruckt wird das Buch in der Pritzwalker Druckerei Koch. „Es war uns wichtig, dass das Buch in der Region entsteht“, betont Carsten Schober.

„Unser Betrieb versteht sich im besten Sinne als Traditionsunternehmen. In der Weise, wie wir um die Bedeutung der nachwachsenden Generationen für unsere Familie wissen, ist es uns eine besondere Freude ein Kinderbuch zu realisieren“, sagt dazu Druckereiinhaber Andreas Koch.

Silke Huber und Carsten Schober haben das Buch in der Pritzwalker Druckerei Koch drucken lassen. Quelle: Carsten Schober | VINTSPIL.grafi

Dass sie das Projekt überhaupt realisieren konnte, verdankt Silke Huber auch Sponsoren. Mit an Bord ist der Rollladenanbieter Jaroma sowie die Volks- und Raiffeisenbank Prignitz. „Die Bank plant mit uns künftig auch noch weitere Aktionen“, sagt Silke Huber.

Außerdem soll die Fee Lilu künftig auch in den sozialen Netzwerken unterwegs ein. „Wir planen Lilus Auftritt dort, damit sie mit ihren großen und kleinen Fans ins Gespräch kommen kann“, sagt Carsten Schober.

Übrigens ist Lilus nächstes Abenteuer schon längst in Silke Hubers Kopf erdacht und bereits zu Papier gebracht worden. Zunächst allerdings handschriftlich auf Notizzetteln. „In der Hinsicht bin ich noch ganz klassisch“, sagt Silke Huber.

Im Handel erscheinen wird „ Lilu und ihr neuer Freund“ übrigens am 11. November. Zumindest imWittstocker Buchladen sowie im Onlinehandel.

