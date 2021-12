Wittstock

Liebevoll und detailliert gestaltete Kulissen, ein Kissen, aus dem die Watte nur so herausschneit und vor allem ein Theaterteam das bei seiner Vorstellung großen Spaß hatte erwarteten die Zuschauer am Freitagabend in der Röbeler Vorstadt.

Im dortigen Quartierstreff führten Anwohner das Märchen „Frau Holle“ auf. Die Vorstellung war Teil des diesjährigen Lebendigen Adventskalenders in Wittstock. Das Theater öffnete Türchen Nummer zehn.

Das Publikum kam nur mit 2G-Nachweis in den Quartierstreff. Quelle: Christian Bark

Im Treff galt die 2G-Regel, nur Geimpfte oder von Corona Genesene durften hinein. „Schön, wenn wir die Möglichkeit haben, zumindest im Kleinen die Adventszeit zu feiern“, sagte Quartiersmanagerin Lissy Boost, die den Kalender erstmals vor vier Jahren initiiert hatte.

Im Folgenden spielte Karin Krause die Goldmarie, Kerstin Sackreuter war ihre faule Schwester die Pechmarie, Conni aus Wittstock spielte die Frau Holle, Lothar Franke den Hahn und seine Frau Bärbel die Erzählerin.

Karin Krause spielte die Goldmarie. Quelle: Christian Bark

Bärbel Franke war es auch, die die Idee zu dem Theaterstück hatte. „Mitten im Hochsommer ist mir der Gedanke gekommen“, blickte sie zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte die Anwohnerin zudem die Kulissen gestaltet. Das Brot kam von der Bäckerei Hausbalk, die kleinen Weihnachtspräsente, die nach dem Stück an Kinder verteilt wurden, hatte der Wittstocker Rewe Markt gesponsert.

Kerstin Sackreuter spielte die faule Pechmarie. Quelle: Christian Bark

Bärbel Franke hatte schon immer Freude am Verkleiden und Theaterrollenspielen, wie sie sagte. Der kreative Funke war auch auf ihre Gruppe übergesprungen. „Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß“, sagte Ilka Karp, die Regie geführt hatte.

Ilka Karp liest am 14. Dezember Weihnachtliches

Nach der Vorstellung konnte sich das Publikum bei Heißgetränken und Snacks noch mit den Darstellern austauschen. Die Requisiten wollen Frankes für das nächste Theaterstück aufheben, wie Lother Franke sagte.

Im Anschluss gab es Häppchen. Quelle: Christian Bark

Am 14. Dezember öffnet sich in Wittstock ein weiteres Türchen. Dann lädt die Tagesstätte Arbeiterwohlfahrt „Mauerkieker“ von 13 bis 15 Uhr zum weihnachtlichen Beisammensein in ihren Innenhof (Röbeler Straße 23). Ein Wiedersehen mit Ilka Karp gibt es zwei Tage später am 16. Dezember. Im Quartierstreff wird sie von 16.30 bis 17:30 Uhr Weihnachtliches lesen. Dazu spielen die Tetschendorfer Schlossbläser.

Am 20. Dezember gibt es von 14 bis 17 Uhr im Café Lichtblick Lieder zur Weihnachtszeit mit Gitarrenmusik, Kuchen und Kinderpunsch. Am 21. Dezember zeigen Schüler der Kreismusikschule Erlerntes in einem Video online. Am 22. Dezember bereitet der Verein Christlicher Junger Menschen (CVJM) ab 17 Uhr eine Weihnachtsüberraschung vor der Ratswaage vor.

Laut Lissy Boost etabliert sich der Kalender gut in Wittstock. Er soll 2022 fortgesetzt werden, dann mit noch mehr Akteuren aus der ganzen Stadt.

Weitere Türchen öffnen sich digital unter: www.roebelervorstadt.de.

Von Christian Bark