Wittstock

„Für dieses Alter habe ich kein Rezept“, sagt Elfriede Litteck aus Wittstock. Am Samstag feierte sie ihren 100. Geburtstag. Und das ist in Zeiten der Corona-Krise eine logistische Herausforderung. Denn derzeit dürfen sich jeweils nur zehn Personen aus zwei Haushalten im privaten Raum treffen.

Daher organisierten Elfriede Littecks Sohn Paul Schikowsky und seine Frau Edelgard den Festtag nach einem strengen Zeitplan. „Ich habe darum gebeten, dass alle Verständnis für diese Feier auf Abstand haben und aus diesem Grund nicht jeder eingeladen werden kann“, sagt Paul Schikowsky. Im Stundentakt kamen die geladenen Gratulanten; die Feier endete am frühen Nachmittag. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann schickte Glückwünsche. „Wegen der Corona-Krise fällt der Besuch leider aus“, sagt Jean Dibbert, Stadtsprecher in Wittstock.

Anzeige

Wittstocker Jubilarin hat einen Wunsch

Für die Zukunft wünscht sich Elfriede Litteck Gesundheit. Die Jubilarin wurde am 21. November 1920 in Neu Cölln geboren und stammt aus einer Großfamilie. Sie hatte sieben jüngere Geschwister und überlebte alle. In Neu Cölln lebte sie die ersten 40 Jahre. Ihre Eltern arbeiteten auf dem dortigen Gut. Nach acht Jahren Schulbesuch in Freyenstein begann Elfriede Litteck, ebenfalls auf dem Gut zu arbeiten. „Ich war im Feldbau tätig“, erinnert sie sich.

Erste Hochzeit im Kriegsjahr 1939

1939 lernte sie ihren ersten Mann kennen und das Paar heiratete im selben Jahr. Zu dieser Zeit begann auch der Zweite Weltkrieg. Doch die gemeinsame Zeit währte nur kurz, weil Elfriede Littecks Mann an die Front eingezogen wurde. „Er verstarb 1944 in einem deutschen Lazarett.“ 1964 heiratete sie zum zweiten Mal und zog nach Heinrichsdorf. Ihr Mann verstarb 1986. Zur Familie gehören zwei Töchter und ein Sohn, sieben Enkel sowie Urenkel und Ururenkel. Zeit ihres Lebens war Elfriede Litteck berufstätig – in der Landwirtschaft, im Wald oder im Obertrikotagenbetrieb ( OTB) in Wittstock.

Elfriede Litteck lebt erst seit 2015 in einer Wohngemeinschaft

1994 verließ Elfriede Litteck Heinrichsdorf und zog nach Wittstock. Dort hatte sie bis Anfang 2015 eine eigene Wohnung und lebt seitdem in einer Seniorenwohngemeinschaft im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock. Von klein auf lernte sie Armut kennen und konnte erst nach 1990 das Reisen für sich entdecken. Bustouren führten sie durch mehrere Länder Europas.

Hoch soll sie leben: Die Wittstockerin Elfriede Litteck feierte am Samstag ihren 100.Geburtstag. Sie freute sich über viele Gratulanten. Quelle: Christamaria Ruch

Treffen und Gespräche fehlen in der Corona-Krise

In ihrem neuen Umfeld fühlt sich Elfriede Litteck wohl. „Das ist mein Zuhause“, sagt sie. Der Platz an ihrem Zimmerfenster bietet viel Abwechslung. „Von hier aus kann ich alles beobachten.“ Besonders freut sie sich über das Vogelhaus auf dem Balkon der Wohngemeinschaft. „Wenn die Vögel gefüttert werden, haben ich meine Freude daran“, sagt sie. Jeden Dienstag besucht sie das gemeinsame Frühstück im Quartiers-Treff des Wohngebietes – derzeit fällt es coronabedingt aus. „Dieses Treffen und die Gespräche fehlen mir sehr“, sagt Elfriede Litteck. Seniorenbetreuer Axel Steinkopf begleitet sie dabei; außerdem fährt er sie regelmäßig im Rollstuhl spazieren. „Wir können uns gut unterhalten“, sagt sie.

Besucher werden mit Freude erwartet

Dreimal wöchentlich besuchen Elfriede Littecks Sohn und Schwiegertochter die Seniorin. „Ich freue mich immer, wenn ich meine Kinder sehen kann, auf sie kann ich mich verlassen“, sagt sie. Viele Fotos sind in ihrem Zimmer zu sehen – mehrere Generationen ihrer Familie sind dort vereint.

Von Christamaria Ruch