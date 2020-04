Wittstockerin dichtet Poem über die Birke

Biesen

Die Frühlingsvögel zwitschern und die Bäume streift der Wind. Für Lydia Zallmann aus Wittstock ist das Grundstück ihrer Tochter in Biesen wie ein kleines Paradies. Regelmäßig schaut die Rentnerin vorbei, gärtnert, mäht den Rasen oder hält einfach nur inne und genießt die Natur. Dann küsst sie manchmal die Muse und sie muss ein Paar Zeilen dichten. Das hatte sie zuletzt schon während der Mini-Genießertour der MAZ getan. Nun sind es also die Frühlingseindrücke, die Lydia Zallmann am Wochenende bewegten.

„Es war wie ein Drang, ich musste es sofort aufschreiben“, berichtet sie. Die ehemalige Deutschlehrerin hatte auch 1990 ihre Eindrücke in einem Gedicht festgehalten. „Das werde ich wohl beim Schreibwettbewerb der Bibliothek mit einreichen“, kündigt die Wittstockerin an. Dort sei nämlich das diesjährige Thema die Wendezeit vor 30 Jahren. Ihr Frühlingsgedicht ist übrigens eine Ode an die Birke. Jene, die auf dem Grundstück wachsen und gedeihen darf und die die Rentnerin gerne beobachtet. Der Titel des Gedichtes lautet „Frühlingssturm“.

Frühlingssturm Die alte Birke schüttelt ihre grüne Mähne, streut Pollen in das Land hinaus. Der wüt’ge Wind zeigt ihr die Zähne, doch unsre Birke macht sich nichts daraus. Sie hält sich wacker auf den Beinen, lässt Vögel schaukeln sich im Wind. Und wartet still, mit sich im Reinen, bis der Sturm endlich verschwind’. Mit Unkraut wird sie oft verglichen, mach einer sie nicht mag. Doch sogar Kühe nicht aus ihrem Schatten wichen. Und wir erfreun’ uns immer wieder, Tag für Tag!

Dichten und die Natur genießen lenken die Rentnerin derzeit von den Sorgen wegen der Corona-Pandemie ab. „Man hat jetzt mehr Muße“, sagt Lydia Zallmann. Außerdem weite diese Zeit ihr Blick auf das „Kleine“. „Und schließlich macht das Kleine ja das große Ganze aus und das Leben erst lebenswert“, fügt sie hinzu. Zwar vermisse sie ihre Rommee-Runden und die Lesungen in der Bibliothek, im Augenblick genügten aber auch Vögel, Frühblüher und sich im Wind schaukelnde Äste einer Birke.

Von Christian Bark