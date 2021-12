Wittstock

In Brandenburg reicht es nicht mehr, dass gegen das Corona-Virus Geimpfte ihren Impfausweis als Beleg vorlegen. Vielmehr müssen Geimpfte ihren Status in Form eines digitalen Impfpasses nachweisen. Das hat in dieser Woche zu einen Ansturm auf die Apotheken geführt, die neben den Impfeinrichtungen und Hausärzten solche Pässe ausstellen.

„Ich und mein Team haben alle Hände voll zu tun“, sagt Bernd Viesteg, der die Löwen-Apotheke in Wittstock betreibt. In die Reihe derer, die noch keinen digitalen Nachweis haben, gesellen sich auch Booster-Geimpfte. „Wir müssen das über das Apothekerportal alles händisch eingeben, das kostet Zeit“, sagt der Apotheker.

Den digitalen Pass gibt es auch im Checkkartenformat. Quelle: Christian Bark

Schlecht lesbare Namen erschwerten die Arbeit außerdem. Eingeben muss Bernd Viesteg neben Namen und Geburtsdatum die Art des Impfstoffes und den Impfzeitpunkt. Dann druckt er den erstellten QR-Code aus.

Code über App auch für das Smartphone möglich

Möglich sei das auch für das Smartphone, worauf der Code über eine App erstellt werde. „Wir haben aber keine Zeit, das den Leuten zu erklären“, sagt Bernd Viesteg. Für knapp zehn Euro gibt es den Pass auch im Checkkartenformat, bei Bedarf kann die Apotheke erneut einen Code erstellen.

QR-Code nicht erkannt. Quelle: Christian Bark

Grundsätzlich hält Bernd Viesteg die Kontrollmethode über den digitalen Impfpass aber für sinnvoll. „So lässt sich der Status gründlicher und schneller kontrollieren“, sagt der Apotheker.

Kontrollieren müssen das dann all jene Händler, Gastronomen, Dienstleister und Kulturbetriebe, bei denen die 2G-Regel (Geimpft oder Genesen) gilt. Möglich ist eine Überprüfung etwa über eine App, bei der der Code über die Handykamera eingelesen wird.

Mandy Eichholz kann die QR-Codes auch mit ihrer App verifizieren. Quelle: Christian Bark

Gastwirtin Mandy Eichholz, die in Wittstock das Lokal „Freiraum“ betreibt, könnte das etwa machen. Tatsächlich muss sie sich aber nur den digitalen Impfpass und Personalausweis zeigen lassen. „Die 2G-Regel schreckt die Gäste schon sehr ab, wir haben die Öffnungszeiten verkürzt, zahlreiche Weihnachtsfeiern wurden abgesagt“, berichtet die Gastronomin.

Ungeimpfte Kunden vor der Ladentür bedient

Auch Friseurmeisterin Kerstin Dase muss ihren ungeimpften Kunden immer wieder absagen, was ihr persönlich sehr leid tue. Dass Masken von Kunden und Personal getragen werden sowie der digitale Impfpass vorliegt, kontrollieren Polizei und Ordnungsamt regelmäßig bei den Gewerbetreibenden. „Bisher war immer alles vorbildlich“, berichtet Kerstin Dase.

Auch im Geschäft von Detlef Beuß zeigen Kunden schon unaufgefordert, ihre Pässe vor. Der Uhrmachermeister und Vorsitzende des Wittstocker Mittelstandsvereins ist von der neuen Regel zwar nicht begeistert – „2G ist aber besser, als wenn wir den Laden ganz schließen müssten“, sagt er.

Detlef Beuß hat nichtgeimpfte Kunden auch vor dem Geschäft abgefertigt. Quelle: Christian Bark

Kunden ohne Impfstatus kann Detlef Beuß zwar nicht in das Geschäft lassen, das Schaufenster hat er aber entsprechend gestaltet, damit Kunden auch draußen über die Produktvielfalt an Uhren und Schmuck informiert sind. „Wir hatten dann einige Kunden vor der Tür abfertigen können“, berichtet der Uhrmachermeister.

Wie Detlef Beuß hoffen viele andere Gastronomen und Händler in der Region, dass Geimpfte und Genesene nicht bald noch einen zusätzlichen Corona-Test vorlegen müssen. „Dann können wir hier ganz zumachen“, sagt der Mittelstandsvereinsvorsitzende.

