Wittstock

Heute am Aschermittwoch ist die aktuelle Karnevalsession 2020/2021 offiziell wieder vorbei. Für den Wittstocker Carneval Club WCC und zahlreiche andere närrische Vereinigungen in der Region hatte sie wegen der Corona-Krise eigentlich gar nicht richtig stattfinden können.

„Wir hätten unsere 33. Session gefeiert. So eine närrische Zahl ist etwas Besonderes für einen Verein“, sagt WCC-Präsident Egbert Schröder. Auch das Präsidententreffen der Prignitzer Karnevalisten in Wittstock hatte abgesagt werden müssen. Zwar will sich der WCC nun auf die kommende Session konzentrieren, spurlos vorüber wird die Krise an ihm aber nicht gehen. „Da werden viele Vereine Probleme bekommen“, so Egbert Schröder.

Antje Biewald-Blumenthal hielt diese Session keine politische Bütt. Quelle: Christian Bark

Nicht unterkriegen lässt sich WCC-Urgestein und Gründungsmitglied Gerhard Dreger. Seine traditionelle politische Bütt konnte WCC-Mitglied Antje Biewald-Blumenthal diese Session zwar nicht vortragen, dafür landen jede Menge närrischer Sprüche in Dregers sogenannten „Wittstocker Spitzen“.

Die verfasst der 79-Jährige schon seit fünf Jahren. „Ich mische tagespolitische Themen mit persönlichen Eindrücken und Berichten von Menschen mit denen ich spreche“, erklärt der Wittstocker. Gestalterisch sind die Spitzen handgemachte Klassiker, die Gerhard Dreger auf der Schreibmaschine tippt. Texte und Bildmontagen klebt er sorgsam auf Papier und lässt die Vorlagen dann kopieren.

WCC erstmalig ohne Karnevalsveranstaltung

Etwas wehmütig wird der Karnevalist doch mit Blick auf die ausgefallene Session. Nur einmal habe der Wittstocker Karneval bisher auf der Kippe gestanden. Als 1994 keine Halle verfügbar gewesen sei, habe man in einem Zelt vor einem Einkaufsmarkt gefeiert. Dieses Mal habe die Pandemie den Karneval unmöglich gemacht.

Auch für Freunde und Verwandte greift Gerhard Dreger zu Schere und spitzer Feder. Quelle: Christian Bark

Gerhard Dreger umschreibt es in seinen Spitzen humorvoll folgendermaßen: „Die einzigen, die Karneval feiern, sind die Viren. Sie verkleiden sich und mutieren zur englischen und afrikanischen Form.“ Oder: Das Virus hat den Schlüssel übernommen und lässt uns Maskenball feiern.“

Schreiben und Basteln liegt Gerhard Dreger im Blut. „Ich hatte schon für die Schülerzeitung Beiträge verfasst“, blickt er zurück. Seit 1988 schreibt er die Bütten- und Prinzenreden für den WCC. Dem Karneval sei er bereits als Kind zugetan gewesen.

Einen Pappnarren aus den 50ern hat Gerhard Dreger aus dem Stadtgarten retten können. Quelle: Christian Bark

„In den 50er Jahren hatten wir uns in den Stadtgarten geschlichen und das Spektakel verfolgt“, berichtet der 79-Jährige von den Anfängen der Narretei in Wittstock. Damals hatte ihm schon ein Narr aus Pappmaschee gefallen, den er sich bei der Schließung des Stadtgartens gesichert hatte. Auch wenn er bis auf die Reden nicht aktive beim WCC mitmarschiert, hält er dem Verein weiterhin die Stange. „Einmal Jeck, immer Jeck“, sagt Gerhard Dreger.

Texte könnten auch online Leser erreichen

Das Verfassen der Spitzen, auch über die Karnevalszeit hinaus, sowie von anderen kreativen Grüßen für Freunde und Verwandte sind dem Rentner eine Herzensangelegenheit. „Wenn Du aus dem Job raus bist, brauchst Du geistiges Training“, sagt er. Bisher landen die Spitzen in den Briefkästen einiger Privatleute und politischen Parteien. „Rückmeldungen habe ich leider bisher kaum erhalten“, sagt Gerhard Dreger. Dabei könnten seine närrischen Texte auch online ein weit größeres Publikum erreichen.

Aufmerksam verfolgt der Rentner das politische Geschehen, um es dann zu persiflieren. Quelle: Christian Bark

Das sieht auch Egbert Schröder so. „Gerhard Dregers Spitzen begleiten uns seit Jahren in einer spitzenmäßigen Form“, sagt der WCC-Präsident. Denkbar wäre es etwa, Textproben oder Kopien der Spitzen auf der WCC-Seite im Onlinenetzwerk Facebook zu posten.

Der WCC und sein Büttenredenschreiber hoffen unterdessen auf eine weitgehend coronafreie 34. Session. Und wie Gerhard Dreger so spitz sagt: „Alles hat ein Ende, nur der Virus nicht. Mensch achte drauf, damit’s nicht sticht. Gemeinsam mit Abstand überwinden wir die tückische Qual, dann ist bald wieder Karneval.“

Von Christian Bark