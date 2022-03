Wittstock

Sein Besuch war schon lange vorher geplant. „Irgendwie hat das auch wegen Corona zuletzt immer verschoben werden müssen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende Jan Redmann. Bei seiner Stippvisite durch die Region konnte der Termin am Mittwoch nun aber nachgeholt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei kam der Landespolitiker mit der Wehrführung ins Gespräch und klärte Fragen. Etwa, was sich zuletzt getan habe und was an Gerätschaften so vorhanden sei. Die gute Nachricht: Corona hat die Einsatzstärke der Wittstocker Wehr nicht negativ beeinträchtigt, wie Wittstocks Stadtwehrführer Steffen Müller mitteilte.

Im Gespräch mit der Wehrführung machte sich Jan Redmann (r.) ein Bild von der Situation vor Ort. Quelle: Christian Bark

„Die Quittung für die Corona-Zeit werden wir aber bald erhalten“, sagte sein Stellvertreter Stefan Finke. Möglicherweise würden einige Kameraden dann aussteigen. Die Reihen habe die Feuerwehr aber zuletzt immer gut durch ihren Nachwuchs wieder füllen können. „Nach den Osterferien können auch die Jüngsten wieder ihr Training aufnehmen“, sagte Steffen Müller.

Bei den Ortswehren hätten sich zuletzt Wulfersdorf und Christdorf positiv hervorgetan, Fretzdorf sei ein „Sorgenkind“, weil die Einheit dort relativ klein sei. In Babitz gebe es bei den Mitgliedern einen hohen Altersdurchschnitt. In Zempow sei die Löschwasserversorgung ein Problem, hier wolle man die Löschbrunnen aber durch ein Förderprogramm reaktivieren.

In Dossow und Wulfersdorf steht laut Steffen Müller der Umbau der Gerätehäuser an, der wirklich wichtig sei. Hierbei verwies Jan Redmann auf das Kommunales Infrastrukturprogramm II (KIP II), über das die Projekte auch mit finanziert werden sollen. „Vermutlich wird das Land im kommenden Doppelhaushalt noch einmal Mittel dafür ausschütten“, sagte der CDU-Politiker.

Jan Redmann beim Probesitzen im Drehleiterfahrzeug. Quelle: Christian Bark

In Sachen Technik erwartet die Einheit Freyenstein bald ein neues Waldbrandtanklöschfahrzeug. Für Wittstock ist ein neues Drehleiterfahrzeug eingeplant. Zuletzt habe die Stadt je ein Tragkraftspritzenfahrzeug für Berlinchen und Wulfersdorf angeschafft.

Die Feuerwehr in Wittstock 240 ehrenamtliche Feuerwehrleute leisten in Wittstock an insgesamt 13 Standorten ihren Dienst. 40 Kinder und Jugendliche lernen in den Nachwuchsabteilungen. Das Training geht nach den Osterferien wieder los. 30 Fahrzeuge stehen an den Standorten zur Verfügung. darunter vier Löschfahrzeuge, fünf Tanklöschfahrzeuge und sieben Tragkraftspritzenfahrzeuge. Eine neue Drehleiter für Wittstock und ein Waldbrandtanklöschfahrzeug für Freyenstein sind geplant.

„Technisch haben wir uns da zuletzt richtig verbessert“, sagte Steffen Müller. Über den Obolus für Ehrenamtler vom Land war die Wehrführung geteilter Ansicht. Einerseits sei es eine gute Wertschätzung für Einsatzkräfte.

Jugendfeuerwehr in Wulfersdorf geplant

„Andererseits darf man das Ehrenamt nicht monetarisieren“, sagte Stefan Finke. Allein mit Geld könne das System nicht aufrecht erhalten werden. Es sei dennoch wichtig, vorhandenes Geld primär in eine gute Ausrüstung zu investieren.

Lesen Sie auch Neuruppin: Standort für neue Feuerwache steht endlich fest

Von Vorteil ist, dass ein gewisser Teil an Feuerwehrleuten in Wittstock auch in der Stadtverwaltung, etwa beim Bauhof, arbeiten würde. „So haben wir tagsüber genug Leute einsatzbereit vor Ort“, erklärte Steffen Müller. Die Nachwuchsarbeit in Freyenstein und Wittstock starte nun wieder. Perspektivisch sei auch eine Jugendfeuerwehr in Wulfersdorf geplant.

Jubiläen werden in diesem Jahr auch in folgenden Einheitengefeiert: Dossow (112 Jahre), Wulfersdorf (110 Jahre) und Freyenstein (130 Jahre).

Von Christian Bark