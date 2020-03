Wie Wittstocks Gastronomen auf Corona reagieren

Wittstock

Die aktuelle Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zwingt auch die Gastronomen in Wittstock und Umgebung zu drastischen Maßnahmen. Sie reagieren damit auch auf die Vereinbarungen zwischen Bundesregierung und den Ländern, die massive Einschränkungen als Schutzvorkehrungen zu Folge haben. „Wir haben unseren Betrieb seit Montag vollkommen eingestellt“, sagt beispielsweise Antje Biewald-Blumenthal, die das Hotel und Restaurant „Stadt Wittstock“ betreibt und zugleich Ansprechpartnerin des Hotel- und Gaststättenverbands ( DEHOGA) in der Region sowie Vorsitzende des Tourismusvereins „Wittstocker Land“ ist.

„Das ist Prophylaxe für unsere Gäste und unsere Mitarbeiter, damit der Betrieb nach Corona wieder vernünftig weitergehen kann“, sagt Antje Biewald-Blumenthal. Ihr Betrieb habe bisher Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur und Fördermittel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) beantragt. Nach Ansicht der Gastronomin sollten die Vorsichtsmaßnahmen nun konsequent durchgesetzt werden. Sie befürchte aber, dass die negativen Folgen für Gastronomie und Tourismus länger anhalten werden.

Das Hotel Röbler Thor in Wittstock hält seinen Restaurant- und Beherbergungsbetrieb aufrecht. Quelle: Christian Bark

In der Not unterstützen sich die Gastronomen auch gegenseitig. So verweist das Hotel „Stadt Wittstock“ auf das Hotel „Röbler Thor“ als Beherbergung für Gäste, die aus nicht touristischen Gründen in Wittstock übernachten müssen. „Das rechnen wir Antje auch hoch an“, sagt Hotelchef Jan Hertwig. Auch von Stammgästen des Restaurants erlebe er immer wieder Zeichen der Solidarität, zum Beispiel indem diese regelmäßig zum Essen kommen würden. „Als Vorsichtsmaßnahme lassen wir jeden zweiten Tisch frei“, informiert der Hotelier.

Unabsehbare Verluste für die Branche

Auf der anderen Seite werde eine Tischbestellung nach der anderen abgesagt. Der Betrieb sei bereits auf etwa zwei Prozent heruntergefahren, ein Großteil des Personals sei in den Urlaub geschickt worden. „Langsam tut es weh“, sagt Jan Hertwig. Allein durch die Stornierungen habe der Betrieb 50 000 Euro verloren. „Wir leben jetzt quasi von unseren Ersparnissen“, so der Hotelier.

Wie das „Röbler Thor“ ist auch das Seehotel Ichlim nur noch für Geschäftsreisende geöffnet. Der Restaurantbetrieb läuft dort ebenfalls zwischen 6 und 18 Uhr weiter, wie Hotelchef Verlando Konschak informiert. „Unser Personal können wir nicht entlassen, weil wir gute Leute für die Zeit danach dringen brauchen“, erklärt er. Deshalb hoffe das Seehotel auf einige Restaurantgäste, die demnächst das schöne Frühlingswetter, vielleicht auch auf der Terrasse mit Seeblick, genießen wollen. Freilich mit entsprechendem Abstand voneinander.

Verlando Konschak will trotz der Krise sein Personal für das Hotel erhalten. Quelle: Christian Bark

Ihr Platzangebot um acht Tische hat auch Annett Münzer vom Restaurant „Markt 11“ in Wittstock reduziert. Die verbliebenen Tische stünden weit genug auseinander. Regelmäßig würden Klinken und Oberflächen desinfiziert, für das Personal stünden wegen des ständigen Händewaschens schon Handpflegeprodukte bereit. Die Hälfte ihres Personal hat Annett Münzer schon in Kurzarbeit schicken müssen. „Wir haben viele Abbestellungen“, sagt die Gastwirtin. Es gebe von Gästen aber auch Unterstützung wie die Zusage, nun immer mittags vorbeischauen zu wollen. „Insgesamt reagieren die Leute sehr verständnisvoll, das trifft auch auf unsere Bank und unseren Verpächter zu“, berichtet Annett Münzer.

Annett Münzer hat die Zahl der Tische im "Markt 11" deutlich reduziert. Quelle: Christian Bark

Die Krise werde sich bald im Speisenangebot niederschlagen, dass aber dennoch regional und kreativ bleiben soll. „Wir überlegen auch schon, Essen zu liefern“, so die Gastwirtin. Für den Evangelischen Kindergarten im Beginenhaus, der aktuell eine Notverbetreuung anbietet, koche das Restaurant schon regelmäßig.

Bühne 11 für April abgesagt

Den Urlaub für sich und ihr Team hat Mandy Eichholz, die in Wittstock das Lokal „Freiraum“ betreibt, schon vorgezogen. Bis 31. März ist das Lokal geschlossen, danach soll wieder von mittags bis 18 Uhr geöffnet sein. „Für das Personal habe ich Kurzarbeit beantragt“, sagt Mandy Eichholz. Das Tischangebot werde sie reduzieren, die Hygienevorkehrungen noch verschärfen und zudem wieder einen Mittagstisch anbieten.

Gastwirt Thomas Risse wird sein Lokal erstmal schließen. Quelle: Christian Bark

Vorerst schließen wird auch das Lokal „Ausspann 27“ in Wittstock. „Ich beobachte jetzt erstmal die Lage und informiere mich weiter“, sagt Gastwirt Thomas Risse. Die für Anfang April geplante Künstlerveranstaltung „Bühne 11“ werden er und die Veranstalter ausfallen lassen. Wie die anderen Gastronomen sehnt Thomas Risse dem Ende der Corona-Gefahr entgegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Lokalen sei die Schließung seiner Gaststätte über einen gewissen Zeitraum für ihn aber nicht existenzbedrohend.

Von Christian Bark