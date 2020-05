Große Freude über Wiedereröffnung in Wittstock

Wittstock

Mal wieder essen gehen zu können oder ein gezapftes Bier in der Stammkneipe genießen zu können, das war auch vielen Wittstockern wegen der Corona-Einschränkungen wochenlang nicht möglich gewesen. Seit Freitag haben die Gaststätten nun wieder geöffnet, was zahlreiche Besucher sogleich genutzt hatten.

„Für uns ist das ein Highlight, mal wieder hier sitzen zu dürfen“, sagte Jörn Atlas, der mit seiner Frau am Freitagabend zu Gast im Restaurant „Markt 11“ war. Das Ehepaar gehört zu den Stammgästen des Lokals, „Wir haben zuletzt auch unser Essen abgeholt“, berichtete Jörn Atlas. Weil das so gut angenommen worden ist, will Gastwirtin Annett Münzer weiterhin Essen zum Mitnehmen anbieten, wie ankündigte.

Zur Galerie Trotz Abstands- und Hygieneregeln nutzten zahlreiche Gäste am Freitagabend die Gelegenheit, mal wieder zu trinken und zu speisen.

Ihren Geburtstag mit einem leckeren Mahl konnte am Freitag Heidi Schäfer feiern. Sie war mit ihrer Familie zu Gast im Restaurant „ Mendoza“. Kellner Tarek Zayed servierte mit Mundschutz und Handschuhen, obwohl das in Brandenburg keine Pflicht ist. „Ich will mich selbst schützen“, sagte der Kellner.

Gastronomen erfassen Kontaktdaten

Sein Kollege Steffen Keller reichte jedem Gast einen Bogen, auf dem Name und Kontaktdaten festgehalten werden mussten. „Um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können“, erklärte er.

Ihr Bier im Mendoza ließen sich auch Michael Seppelt und seine Freunde aus Brandenburg an der Havel schmecken. Die Corona-Einschränkungen nahmen sie mit Humor und setzen als Gag Mundschutzmasken mit Tierschnauzen auf.

Familie Schäfer aus Sewekow ließ es sich im Mendoza schmecken. Quelle: Christian Bark

Auch im Lokal „Freiraum“ trug die Bedienung einen Mundschutz. Gäste hatten im Vorfeld ihren Tisch reservieren müssen. Am Eingang wurden sie an ihre Tische verwiesen. Bei der Bewegung durch das Lokal, etwa beim Toilettengang, waren auch die Gäste dazu angehalten, Mundschutzmasken zu tragen.

Bei Lilly Goldschmidt und ihren Freundinnen stießen die Maßnahmen auf viel Verständnis. Größer noch war die Freude, endlich wieder gemeinsam im Lokal speisen und etwas trinken zu können. „Schön, dass wir wieder her können“, sagte die junge Wittstockerin.

Lilly Goldschmidt (2. v. r.) hatte für sich und ihre Freunde einen Tisch im "Freiraum" bestellt. Quelle: Christian Bark

Überglücklich, wieder ein gezapftes Bier in seiner Lieblingskneipe, der „Ausspann 27“, trinken zu können, war Friedemann Rosenbaum. Der Rentner ist erst im vergangenen Jahr von Berlin nach Wittstock gezogen. „Weil hier die Luft besser ist“, erklärte er.

In der Kneipe habe er bisher einige Kontakte knüpfen können, das war die letzten Wochen nicht möglich gewesen. „Für mich ist die Kneipe auch ein sozialer Ort“, sagte Friedemann Rosenbaum. Außerdem gebe es für ihn, als leidenschaftlicher Biertrinker, nichts schöneres als ein frisch gezapftes Blondes.

Das griechische Restaurant bleibt weiterhin für Gäste geschlossen. Quelle: Christian Bark

Das mussten sich die Gäste in der Ausspann 27 jeweils vom Tresen abholen. Das Gastwirtspaar Thomas und Wilma Risse hatten überall Schilder aufgestellt, die auf Abstands- und Hygieneregeln hinwiesen. Für Gäste gab es wie im Mendoza eine Liste, außerdem einen Spender mit Desinfektionsmittel. „Wir sind mit dem ersten Tag ganz zufrieden. Ab Montag eröffnen wir auch unseren Biergarten wieder“, kündigte Tomas Risse an.

Allerdings haben am Freitag nicht alle Gaststätten in Wittstock wieder geöffnet. So bleibt etwa das griechische Restaurant „ Akropolis“ „aufgrund der strengen Auflagen“ bis auf weiteres geschlossen, liefert aber Essen aus.

Von Christian Bark