Wittstock

Die Landesgartenschau ( Laga) lässt Wittstock noch bis Oktober regelrecht aufblühen. Dem wollen die Innenstadthändler in nichts nachstehen. Als Dekoration vor ihren Geschäften haben sie Stühle und Töpfe mit entsprechender Blumenbepflanzung aufgestellt.

„Wir haben uns da inspirieren lassen und das dann hier in Wittstock umgesetzt“, sagt Detlef Beuß, Vorsitzender des Wittstocker Mittelstandsvereins. Gemeinsam mit dem Initiator des Händlerstammtisches, Bernd Dieter Hahn, hat er vor der Laga 28 Händler und Gewerbetreibende überzeugen können, bei diesem farbenfrohen Projekt mitzuwirken.

Darunter auch das Schuhhaus Unze in der Burgstraße. Händlerin Doreen Unze hat entsprechend ihres Berufsstands Schuhe zu Blumentöpfen umfunktioniert. „Ein Paar ist sogar schon 100 Jahre alt“, sagt sie.

Deko kommt bei Kunden gut an

Tulpen, Eisenkraut und Co. wachsen jetzt in den Schuhen. Bisher hat Doreen Unze schon dreimal die Bepflanzung gewechselt. „Jedes Geschäft hat zu den Blumen seine eigenen charakteristischen Elemente hinzugefügt“, sagt Detlef Beuß.

Das komme bisher bei Einheimischen und Besuchern gut an. „Eine Frau hat mich schon gefragt, ob sie das fotografieren darf“, berichtet Doreen Unze. Sie selbst sei von der Idee auch begeistert und topfe ihre originellen Schuhe deshalb gerne regelmäßig um.

Auch in den Schaufenstern blüht es. Quelle: Christian Bark

Auch in ihrem Schaufenster blüht es. Derzeit sind dort Geranien zu sehen. „In den Schaufenstern richten wir Händler uns nach der jeweils aktuellen Bepflanzung in der Laga-Blumenhalle“, erklärt Bernd Dieter Hahn.

Ziel der Aktion ist es, die Innenstadt während der Laga zusätzlich attraktiv zu machen und potenzielle Kunden neugierig zu machen. „Wir zeigen damit auch unsere Verbundenheit mit dem Großereignis“, fügt Detlef Beuß hinzu.

Leser können abstimmen und gewinnen

Außerdem erhoffen sich die Initiatoren ein Votum von Kunden und MAZ-Lesern, welcher Stuhl denn besonders schön geschmückt ist. „Da ist nun Ihre Meinung gefragt“, appelliert Bernd Dieter Hahn an die Leser. Von den Tipps auf das meist bewertete Bild werde ein Tipp-Geber ausgelost. „Der kann sich über einen Kinogutschein für zwei Personen freuen“, kündigt Bernd Dieter Hahn an.

Bis nächsten Samstag, 18. Mai, können Leser darüber abstimmen, welcher Stuhl am schönsten dekoriert ist. Der Tipp mit der jeweiligen Nummer und den entsprechenden Kontaktdaten ist im Elektronikgeschäft von Bernd Dieter Hahn, Gröperstraße 19, oder per E-Mail an info@hahn-electronic.de einzureichen.

Von Christian Bark