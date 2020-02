Vereine und Chronisten sollen sich austauschen

Wittstock

Ortschronisten sowie Vereine aus Wittstock und den Ortsteilen sollen in der Stadtbibliothek künftig eine Plattform zum gemeinsamen Austausch finden. Bibliotheksleiterin Georgia Arndt, die seit kurzem auch das neue Amt für Kultur und Tourismus leitet, lädt zu entsprechenden Stammtischen. Der erste Chronistenstammtisch soll bereits am morgigen Dienstagabend stattfinden.

„Ich möchte die Vereine und Akteure zunächst einmal persönlich besser kennenlernen und mich vorstellen“, sagt die Amtsleiterin. Gleichzeitig wolle sie so das Gespräch untereinander ermöglichen. „Bei den Ortschronisten können wir zusammen Fragen der Quellenbeschaffung oder der Publizierung von Informationen und Geschichten klären“, sagt Georgia Arndt. Denn wichtig sei, dass die Chronisten ihre Erkenntnisse mit der jeweiligen Dorfgemeinschaft teilen und so vielleicht besser ergänzen können.

Vereine treffen sich am 10. März

Die Stammtische sollen den Charakter einer „lockeren Runde“ haben und regelmäßig Interessierte aus der Region anlocken. Bei den Ortschronisten gelte das übrigens auch für Vertreter aus den Heiligengraber Ortsteilen. Am Dienstag ab 18 Uhr mit dabei sein wird der Wittstocker Historiker und Heimatforscher Wolfgang Dost. „Am Herzen liegt mir auch, das verstaubte Image eines Chronisten aufzupolieren, dass sich für die Aufgaben wieder mehr jüngere Leute finden und so der Nachwuchs gesichert wird“, erklärt die Amtsleiterin.

Die Vereine sind am Dienstag, 10. März, erstmals ab 18 Uhr zum Stammtisch in die Bibliothek geladen. Hier spricht Georgia Arndt vornehmlich die Vereine an, die sich historisch, kulturell und touristisch engagieren. „Das muss aber beispielsweise Sport nicht prinzipiell ausschließen“, sagt Georgia Arndt. Willkommen seien alle Interessierten. Ähnliche Zusammenkünfte in lockerer Rund plant die Amtsleiterin übrigens auch für Wittstocks Stadtführer, wie sie berichtet.

Von Christian Bark