Wittstock

Von wegen Schule ist nur Unterricht und Büffeln. Wie vielseitig die Angebote an Wittstocks Schulen sind, wurde einmal mehr am Samstag beim „Projekt-Markt-Schulen“ deutlich. Dort präsentierten sich die Schulen auf dem Marktplatz im Rahmen des „ Schaufensters ländlicher Raum“.

Zur Galerie Im Rahmen des „Schaufensters ländlicher Raum“ präsentierten sich am Samstag die Wittstocker Schulen auf dem Marktplatz und stellten ihre Projekte vor.

Ob nun das Orchester der Diesterweg Grundschule, deren Schach oder Töpfer AG, jede Schule stellte vor allem das vor, was über den Unterricht weit hinaus geht. „Das haben wir selbst gefertigt“, sagte Luna Heinold von der Töpfer AG. Das Geschirr sei in den Kreismuseen „Alte Bischofsburg“ entstanden, mit dem die Schule kooperiert.

Ihre eigenen Sitzmöbel fertigten Schüler der AG Holzverarbeitung an der Polthier Oberschule. „Die sollen dann auf dem Schulhof zum Einsatz kommen“, erklärte AG-Lehrer Peter Krause.

Beim Projekt "Kunstblume" mit Künstlerin Annett Glöckner konnten Kinder Raumschiffe basteln. Quelle: Christian Bark

Am Stand des Projekts „Kunstblume“ von Künstlerin Annett Glöckner konnten Kinder aus Plastikflaschen Raumschiffe basteln. „Die zeigen wir ab Juni auch in unserer Ausstellung“, kündigte Annett Glöckner an.

Spielen und Geschicklichkeit üben konnten die Kinder auch am Stand der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen. Dort präsentierte sich zugleich die Firma GGS, die schon geholfen hat, viele der Schüler in eine Berufsausbildung zu bekommen.

„Die Schüler haben heute beispielsweise Jobs in lokalen Firmen wie dem Baumarkt“, erklärte Schulleiterin Ingrid Hille. Eigene Firmen hingegen haben Schüler des Wittstocker Gymnasiums gegründet.

Kerzenhalter aus Gläsern und Flaschen

So präsentierten die beiden Firmen „Wittstocker Woodlights“ und „Wittstocker Lichtblick“ ihre Produkte. „Wir basteln Lichter und Kerzenhalter in allen Variationen“, erklärte Sara Rzeha von „Wittstocker Woodlights“.

Darüber hinaus boten Eltern und Schüler des Gymnasiums noch leckeren Kuchen an. Ebenso Eltern und Schüler der Polthier Oberschule.

Die Schülerfirma "Wittstocker Woodlights" vom Gymnasium produziert Lichter in allen Variationen. Quelle: Christian Bark

Lehrerin Heidi Mohrmann stellte bei der Gelegenheit das schuleigene Hausaufgabenheft vor. „Das ist genau auf unsere Schule abgestimmt“, sagte sie.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich auf dem Marktplatz über die Angebote der Schulen zu informieren. Dazu bekamen sie noch Attraktionen geboten, wie etwa artistische Kunststücke der Zirkus AG sowie tänzerische Einlagen der Tanz AG der Waldring Grundschule zu sehen.

Auch Wittstocks stellvertretende Bürgermeisterin, Dorothea Stüben, zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Angebote. „Dieser Markt macht deutlich, dass sich jede Schule ein eigenes Profil erarbeitet hat“, sagte sie. So stehe bei der Polthier Oberschule das Handwerkliche mit im Fokus, bei der Waldring Grundschule das Sportliche.

Von Christian Bark