Sewekow

Spätestens seit Sonntag wissen es alle: In Sewekow herrscht eine andere Zeitrechnung. Dessen ist sich zumindest Wladimir Kaminer sicher. Der russischstämmige Autor gastierte am Sonntagnachmittag schon zum vierten Mal beim Heimatverein in Sewekow. „Hier war 2020 einer der wenigen Orte, wo ich überhaupt einen Auftritt in der Corona-Geschichte hatte“, erinnert sich der Schriftsteller und lacht.

Damals las er auch schon aus seinem noch nicht veröffentlichten Buch „Der verlorene Sommer – Deutschland raucht auf dem Balkon“ vor. Dort blickt Kaminer mit unerschütterlichem Humor auf die Corona-Monate, die das Leben aller veränderten. Dieses Buch ist in diesem Jahr erschienen.

Wladimir Kaminer ist zum vierten Mal zu Gast in Sewekow

„Weil Sewekow schon immer etwas voraus ist, lese ich heute außerdem aus meinem nächsten Buch „Wellenreiter“ vor“, stimmt Wladimir Kaminer die Besucher auf einen kurzweilig-humorvollen Nachmittag ein. 250 Zuschauer erleben den zweistündigen Auftritt auf der Freilichtbühne an der Max-Schmeling-Halle.

Schon vor Beginn seiner Lesung erfüllt Wladimir Kaminer geduldig Autogrammwünsche. „Schreiben Sie bitte einmal „für Ute“ und einmal „für Martin“ in die Bücher“, sagt ein Besucher zum Schriftsteller aus Berlin.

250 Zuschauer erlebten einen kurzweiligen Nachmittag auf der Freilichtbühne in Sewekow. Quelle: Christamaria Ruch

Dieser setzt den Stift und gibt die signierten Bücher „Mein Leben im Schrebergarten“ an den Gast zurück. Nebenbei sagt dieser, der ganz beseelt die Exemplare in den Händen hält: „Wir beide sind Landschaftsgärtner.“

Corona bietet Wladimir Kaminer viel Stoff zum Schreiben

„Corona ist ein großes Drama und eine Tragödie für viele“, sagt Kaminer zum Auftakt seiner Lesung. Für ihn ist das aber auch „ein super Thema, denn die Welt offenbart sich von einer rührenden Seite und zeigt, wie zerbrechlich sie ist. Damals hatte im fernen China ein erkältetes Gürteltier auf eine kranke Fledermaus geniest – ein Virus war geboten, das die Welt lahmlegte.“

Der Schriftsteller beherrscht die große Kunst, kleine Begebenheiten des Alltags zuzuspitzen und dabei einen ganz speziellen Humor zu entwickeln.

Alle sind in Corona-Zeiten hungrig nach Kultur

Wie der gesamte Kulturbetrieb ist auch Wladimir Kaminer jetzt „aus dem Häuschen, denn alle wollen alles nutzen, bis der nächste Arzt mit der Spritze kommt.“ Und: „Bei Corona denken wohl die meisten, dass es nach der Bundestagswahl wieder Hausarrest gibt.“

Lydia Zallmann (l.) und Jenny Zallmann lesen sich auch gegenseitig aus Wladimir Kaminers Büchern vor. Quelle: Christamaria Ruch

Tipps vom Virologen: Kein Fassbier trinken

Der Autor erlebte im März 2020, wie immer mehr Menschen auf die Tipps des Virologen Christian Drosten hörten. Bei Wladimir Kaminer blieb vor allem eine Empfehlung hängen: „Er würde niemals Bier vom Fass trinken, nur aus der Flasche, offenbarte der Wissenschaftler. Am nächsten Tag konnte man in jeder Zeitung genau das als wichtigste aktuelle Empfehlung lesen.“

Auch die Kapriolen der Grenzschließungen im Zuge der Corona-Krise nimmt Wladimir Kaminer aufs Korn. Nachdem die deutschen Außengrenzen im Frühjahr vergangenen Jahres dicht gemacht wurden, folgten auch einzelne Bundesländer eifrig diesem Beispiel.

Wladimir Kaminer erfüllte viele Autogrammwünsche in Sewekow. Quelle: Christamaria Ruch

Ostprignitz-Ruppin macht die Grenzen Ostern 2020 dicht – Steilvorlage für Kaminer

„Schleswig-Holstein und MeckPomm beschlossen als Erste, unter sich zu bleiben. Bei uns in der Ostprignitz verhängte der enthusiastische Landrat eine Einreisesperre, damit keine Berliner über Ostern auf die Idee kamen, ihre verseuchte Metropole zu verlassen und hierherzukommen. Das Einreiseverbot sollte nur für Menschen gelten, die unsere Region ohne triftigen Grund aufsuchen wollten. Das war schon schlau formuliert, denn einen wirklich triftigen Grund, diese Gegend zu besuchen, konnte es gar nicht geben“, spitzt der Autor zu.

Warum Friseure wieder offen sind

Als im Mai 2020 die Friseure wieder öffnen durften, hatte das hingegen einen triftigen Grund. „Sonst hätte Deutschland bald keine Blondinen mehr“, findet Wladimir Kaminer. Gleichzeitig meint er, dass Hosen im Lockdown überflüssig werden. „Auf den Bildschirmen tauchen immer nur die Oberkörper auf, alles andere ist verdeckt.“

Mit seinem russischen Akzent färbt Wladimir Kaminer seine Lesungen und lockt auch die Ernsthaftesten aus der Reserve, wie ein Blick in die Runde in Sewekow zeigt. „Mit gefällt seine Art, die Leichtigkeit, wie er schreibt“, sagt Ingolf Kautz aus dem Prignitzdorf Krampfer. Er entpuppt sich als echter Fan, hat 30 der 32 Bücher von Wladimir Kaminer: „Wenn ich seine Bücher lese, höre ich immer seinen Akzent.“

Gisela Korth (r.) brachte drei Bekannte aus Wittstock zur Lesung mit. Quelle: Christamaria Ruch

Die Vorleserinnen

Lydia Zallmann und ihre Tochter Jenny Zallmann aus Wittstock gehören ebenfalls zur Fangemeinde. „Wir lesen uns im Urlaub seine Bücher gegenseitig vor“, so Lydia Zallmann.

Gisela Korth aus Wittstock hat alle Auftritte von Wladimir Kaminer in Sewekow erlebt und nun gleich drei Bekannte im Schlepptau, die den Schriftsteller das erste Mal sehen. Karin Weise gehört dazu: „Meine Tochter war ganz erstaunt und fragte: Mutti, Du kennst Wladimir nicht?, jetzt bin ich gespannt.“

Wladimir Kaminer kommt mit seiner Mutter zur Lesung nach Sewekow

Erstmals kommt Wladimir Kaminer in Begleitung seiner 90 Jahre alten Mutter. „Ich hatte immer gedacht, die Mutter ist ein Phantom, aber es gibt sie wirklich“, sagt Heidi Schäfer vom Heimatverein in Sewekow.

Die Kulisse wird immer wieder von Gewittergrummeln umrahmt, bange Blicke gehen gen Himmel. Erst in der Schlussphase beginnt es zu regnen, die Besucher nehmen es sportlich und sind mit Schirm und Ponchos gewappnet. Auch Wladimir Kaminer bleibt tiefenentspannt.

Geschenk wird später eingelöst

Den Apfelbaum als Dankeschön an den Schriftsteller gibt es aber erst zur Pflanzzeit im Oktober. Dann ist Wladimir Kaminer zum Apfelfest beim Naturpark Stechlin-Ruppiner Land in Menz eingeladen. Damit er nicht mit leeren Händen Sewekow verlässt, nimmt er eine Rispenhortensie entgegen. „Die ist für Dich, Mama“, sagt Kaminer.

Der Autor und der Heimatverein Sewekow spenden aus dem Kartenverkauf 250 Euro an die Flutopfer.

Von Christamaria Ruch