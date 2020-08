Dranse

Drei Lämmer, zwei Schafe und eine Ziege sind tot. Der Schaden beträgt rund 400 Euro. Das ist die Bilanz der Nacht von Freitag zu Samstag. Da griff offenbar ein Wolfsrudel die Herde von Andreas Bergmann an. Sie befindet sich auf einer Weide zwischen Dranse und Berlinchen. „Dabei hatte ich gerade Fördermittel für den Bau eines Wolfsschutzzaunes vom Land bewilligt bekommen“, sagt Bergmann.

Da er selbst zur Zeit des Angriffs gerade auf einem Seminar war, könne er zum Hergang keine detaillierten Angaben machen.

Anzeige

Tote Tiere lagen weit verstreut

Diese Ziege erlitt einen tödlichen Kehlbiss. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Nur soviel: „Auffällig war, dass die Reste der toten Tiere sehr weit verstreut lagen“, berichtet er und schätzt die Strecke auf etwa einen Kilometer. Die überlebenden Tiere seien später von Helfern aus Dranse eingefangen worden. „Ein Schaf flüchtete sogar direkt bis ins Dorf hinein.“

Dass es sich bei dem Angriff tatsächlich um Wölfe handelte, sei vor allem an einem Kehlbiss an der toten Ziege zu erkennen. „Das spricht ziemlich eindeutig für den Wolf.“ Die Weide war zur Zeit des Geschehens mit 1,10 Meter hohen Stromlitzen gesichert. Wie die Räuber diese überwanden, sei nicht mit Sicherheit zu sagen. Aber dass sie sich durchgruben, könne ausgeschlossen werden. Dafür hätten sich keine Anzeichen gefunden.

Zur Sicherheit noch mehr Strom

Inzwischen hat Andreas Bergmann einen weiteren Stromlitzen-Zaun um die Weide gezogen. Die verbliebenen etwa 20 Tiere befinden sich noch immer dort. Von der Möglichkeit, einen Herdenschutzhund einzusetzen, hält Andreas Bergmann wenig. Ein solcher Hund müsse unterhalten werden, und ob er sich gegen ein Rudel Wölfe zur Wehr setzen könnte, sei fraglich.

Viel gutes Futter

Dabei ist der Standort eigentlich sehr günstig. Denn er biete viel gutes Futter. Andreas Bergmann hält die Herde schon seit März dort. Seither sei nie etwas passiert. Dennoch möchte er die Tiere demnächst nach Möglichkeit woanders unterbringen.

Andreas Bergmann ist der Besitzer der Herde. Quelle: Björn Wagener

Gerade diese Herde wird vielen Menschen noch gut in Erinnerung sein. Denn es handelt sich um jene Tiere, die im vergangenen Jahr direkt hinter dem Landesgartenschau-Gelände am Bleichwall untergebracht waren. Spaziergänger hatten einen guten Blick auf das Areal.

Zahl der Wölfe unbekannt

Wie viele Wölfe aktuell im Landkreis OPR leben, wissen auch Experten nicht genau. Sicher sei lediglich, dass ihre Zahl jährlich steigt. In den Jahren 2019/2020 und 2020/2021 wurden jeweils elf Welpen beobachtet. Das berichtete der Wolfsbeauftragte des Landkreises, Robert Franck, jüngst vor dem Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss des Kreises in Neuruppin. Nachweise über die Rudel in der Kyritz-Ruppiner und in der Rüthnicker Heide lägen noch nicht vor.

Von Björn Wagener