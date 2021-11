Mietschulden, Stress unter Nachbarn oder Lärmbelästigung. Das gehört für Angelika Hohendorf zum Berufsalltag. Die Sozialarbeiterin bei der Wohnungsbaugenossenschaft in Wittstock hat ein dickes Fell bei ihrer Arbeit. Ende des Jahres ist Schluss. Sie geht in den Ruhestand. So ist die Nachfolge gesichert.