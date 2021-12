Wittstock

Seit fast vier Jahren qualmt es in Christian Wojatzeks Garten. Denn alle 14 Tage schmeißt der Wittstocker seine Räucheröfen an und zaubert schmackhafte Fischspezialitäten. Von Aal bis Saibling, von Hering bis Wels, von Stör bis Scholle – über 14 Fischarten hat Christian Wojatzek (genannt Woja) schon im Angebot.

„Ich liebe mein Handwerk und das schmeckt man auch“, so sein Slogan. Das Räuchern und Zubereiten hat sich der 38-Jährige selbst beigebracht mit Unterstützung von Bekannten, etwa von Dietmar Kossowski, Spitzname „Turbo“, der die gleichnamigen Angelteiche in Blumenthal bewirtschaftet. „Von Turbo beziehe ich auch meinen Fisch“, sagt Woja.

Seit über drei Jahren räuchert Christian Wojaktzek in seinem heimischen Garten. Quelle: Christian Bark

Ursprünglich gelernt hat Woja mal den Beruf des Maurers. Seit einem Arbeitsunfall bezieht er Erwerbslosenrente. Lange Zeit arbeitete er nebenher als Kurierfahrer, bis er sich ab 2020 nur noch auf das Räuchern als Kleinselbstständiger konzentrierte.

Edelholz bleibt Betriebsgeheimnis

Die Räucheröfen hat Woja zum Teil selbst gebaut, einer ist aus einem alten Spind entstanden. Nachdem die Fische ausgenommen und in Salzlake eingelegt worden sind, werden sie zum Trocknen abgehängt und dann im Ofen gegart. Später werden sie für eine halbe Stunde in den Rauch gehängt.

Dafür verwendet Woja Späne von ganz speziellem Holz, worüber er sich aber in Schweigen hüllt. „Durch das Edelholz habe ich Kunden, die auch als Allergiker meinen Fisch gut vertragen“, verrät er.

Norbert Losch (r.) aus Blankensee besucht Woja bei fast allen Veranstaltungen. Quelle: Privat

Kunden hat Woja in seiner Heimatstadt Wittstock, sowohl daheim als auch mit einem Stand auf dem Markt. Im Pritzwalker Prignitzmarkt, in der Freyensteiner Markthalle und beim Tackle Junkee in Neuruppin. „Ich verkaufe und verschicke aber auch bundesweit“, sagt Woja. Ein besonders treuer Kunde, Norbert Losch aus Blankensee, besucht ihn regelmäßig bei Veranstaltungen.

Heutige Freundin war vorher Kundin

Bis vor wenigen Jahren hatte Woja selbst nicht gern Fisch gegessen. „Schnitzel war mehr mein Ding“, sagt der 38-Jährige. Mittlerweile gebe es jeden Tag Fisch, denn der sei ja gesund – ob geräuchert, gebraten oder sauer eingelegt.

Das Sprichwort „Liebe geht durch den Magen“ trifft auf den Wittstocker in ganz besonderer Weise zu. Seine jetzige Freundin Nadezhda war einst eine Kundin aus Schleswig-Holstein. „Sie wollte den Menschen dahinter, der den Fisch macht, kennenlernen“, blickt Woja zurück.

Seine Freundin Nadezhda hat Woja zunächst als Kundin kennengelernt. Quelle: Privat

Nach einem ersten Treffen hatte es schon geknistert. „Seitdem habe ich auch Kunden bei ihr in Rendsburg“, sagt Woja. Mit Fisch hat der 38-Jährige aber schon länger zu tun. Vielen in der Region ist er auch als Fischer bekannt. „Meine Fischerausbildung habe ich über den Landesanglerverband absolviert“, sagt Woja. Ursprünglich sollte er mal Gewässer in der Region bewirtschaften. Für die Fischereiaufsicht ist Woja ehrenamtlich tätig. „Ich gehe noch angeln, wenn es die Zeit zulässt. Hauptsächlich auf Karpfen aber auch Heringe und Dorsch“, sagt er.

Karpfen räuchert Woja übrigens auch. „Gerade jetzt zur Weihnachts- und Silvesterzeit habe ich alle Hände voll zu tun“, sagt er. Stammkunde Andreas Richter, der Woja jüngst an seinem Stand auf dem Wittstocker Markt besucht hatte, wird mit seiner Familie sogar zu Weihnachten und an Silvester Karpfen genießen, wie er sagte.

Jüngst bediente Woja auch Kunden auf dem Wittstocker Markt. Quelle: Christian Bark

Wann er das nächste Mal auf dem Wittstocker Markt zu finden ist, weiß Woja jetzt noch nicht. „Die Kunden kommen am liebsten zu mir nach Hause in den Birkenweg und kaufen dort direkt“, so der Fischräucherer.

Für die Zukunft plant der 38-Jährige, sich einen eigenen großen Verkaufshänger anzuschaffen. Den Schritt in die Selbstständigkeit hat er bisher nicht bereut. Und auch Freundin Nadezhda packt auch fleißig mit an, wenn sie in Wittstock ist, wie Wojas Mutter bestätigt. „Wenn die Corona-Lage es zulässt, veranstalte ich vielleicht mal wieder ein Schauräuchern bei mir im Garten“, so der Fischräucherer.

Wer Hunger auf Räucherfisch hat, kann Woja anrufen oder eine Whatsapp-Nachricht schicken. Die Nummer lautet: 0174/9 37 42 29.

