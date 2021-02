Wittstock

„Die Prignitz? Noch nie gehört. Könnte im Osten liegen. Aber wo, weiß ich nicht.“ Dieser Satz eines Tankwartes aus Füssen in Bayern ist bis heute ebenso überliefert wie die bemühte, aber nicht ganz korrekte Auskunft zweier älterer Damen an einer Bushaltestelle im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid:

Prignitz könnte in Bayern liegen

„Liegt nicht bei uns, könnte in Bayern liegen, da gibt es bei Nürnberg oder Augsburg die Prignitz, ach nein, das heißt ja Pegnitz, na wissen wir auch nicht.“

Solche und ähnliche Stimmen fing Wittstocks Historiker Wolfgang Dost auf einer Reise kurz nach der Wende ein. Ziel war eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft „Alte Stadt“ in Lindau am Bodensee, zu der er mit dem damaligen Wittstocker Bürgermeister Lutz Scheidemann eingeladen war. „Dort wurden wir begrüßt wie die Könige und durften sogar am Präsidententisch des Oberbürgermeisters von Esslingen sitzen, weil wir am weitesten gereist waren“, erinnert sich Dost.

Doch das habe ihn stutzig gemacht, weil auch Gäste aus Rostock dabei waren, die es ja noch ein Stück weiter hatten. „Aber doch nicht so weit wie Sie!“, habe er zur Antwort bekommen, als er die Gastgeber darauf hinwies.

Die Prignitz nach Ostpreußen verfrachtet

In der Runde hatte man die Prignitz damals in Ostpreußen vermutet, obwohl es das OPR-Kennzeichen noch nicht gab, das man in dieser Weise hätte falsch interpretieren können.

Das alles ist zwar rund 30 Jahre her, aber bis heute dürfte der dünn besiedelte Landstrich zwischen Berlin und Hamburg längst nicht jedem in Deutschland ein Begriff sein. Höchste Zeit, den Prignitzer aus seinem Schattendasein zu holen. Wolfgang Dost will das mit seinem neuesten Buch tun. Unter dem Titel „Der Prignitzer wie er ist, isst und lebt“ nähert er sich auf humorvolle Weise den Menschen, die sich in der Prignitz wohl fühlen, aber dort offenbar nicht weiter auffallen. Untertitel: „Amüsante, ernste, lehrreiche und ergreifende Geschichten über ein liebenswertes, aber nicht sehr bekanntes Völkchen im hohen Norden, aber weit vom Polarkreis entfernt.“

Region ist leider nicht so bekannt

„Die Prignitz ist leider nicht so bekannt wie sie sein möchte. Im Westen weiß man fast nichts, im Osten nicht viel“, zitiert Wolfgang Dost aus dem neuen Buch. In elf Kapiteln nähert er sich mit einem Augenzwinkern dem unbekannten Prignitzer. Maximal 75 kurze Geschichten auf rund 100 Seiten, garniert mit Karikaturen von Max-Otto Stoye, sollen ihn endlich einmal in den Mittelpunkt rücken.

Badende Eisenbahner: Eine Karikatur von Max-Otto-Stoye, die für das neue Buch von Wolfgang Dost bestimmt ist. Quelle: Repro: Björn Wagener

Dabei muss er sich einiges bieten lassen. Beinahe boshaft wird der verdienstvolle einstige Pfarrer Hindenberg zitiert: Die Prignitzer äßen im Übermaß und seien zu laut. „Sie lärmen lästerlich. Die Feste zeichnen eine klägliche Musik und viehisches Gebrülle aus.“ Auch sei der Prignitzer bei dieser Lebensweise „wollüstig und üppig“.

Und was sagt der Prignitzer dazu: „Schwachsinn. So groß kann unsere Wollust nicht sein, sonst hätten wir ja mehr Leute in der Prignitz“, zitiert Dost eine weitere Passage. „Doch es ist nicht immer nur lustig. Das Buch wird auch mal melancholisch. Auf jeden Fall aber kommt der Prignitzer groß raus.“

Lokführer und Heizer gehen baden

Zum Beispiel mit einer Geschichte rund um den Zug nach Neustrelitz, der nicht den Ruf hatte, der schnellste zu sein. Für 52 Kilometer brauchte er 1967 mehr als drei Stunden. Zu jener Zeit hätten sich der Lokführer und Heizer der Hitze wegen unterwegs einmal kurz im Baalsee erfrischt und in Walkmühle ein kühles Getränk zu sich genommen. Laut Dost gab es damals Hinweise, dass sich das tatsächlich so zugetragen haben soll. Die Sache konnte aber nie genau geklärt werden.

Auch Schmugglergeschichten an der Grenze zu Mecklenburg gehören zur Prignitz. Um 1850 blühte das illegale Geschäft. Der größte überlieferte Kaffeeschmuggel datiert im Preußischen Amtsblatt mit dem 22. März 1852: Zwei Zentner und 69 Pfund Hut- und Kandiszucker, 36 Pfund Rauchtabak und zwei Zentner und 68 Pfund roher Kaffee wurden beschlagnahmt.

Prignitzer Eigenheiten und schräge Vögel

Beleuchtet werden noch viele andere kleine und größere Prignitzer Begebenheiten und Eigenheiten – unter anderem Delikatessen und schräge Vögel. Die Geschichten stammen alle aus Wolfgang Dosts eigenen Sammlungen oder aus der Literatur. „Es soll eine nette Lektüre sein.“

Geschichten zum Teil auch auf Platt

Das Besondere an ihr: Die Arbeitsgruppe Plattsprecher des Niederdeutschen Stammtisches wird einen Teil der Geschichten in aktuelles Platt übertragen. Diese werden sich ebenfalls im Buch wiederfinden.

Es soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen. Wann genau, ist indes noch unklar. Die Finanzierung stehe noch nicht auf sicheren Füßen, wie Wolfgang Dost sagt.

Von Björn Wagener