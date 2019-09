Unternehmerinnen tun sich zusammen

Pritzwalk

Es war Frauentag 2019, als sich Ilka Köhler und Madeline Kiel in Wittstock zum Kaffeetrinken trafen. An diesem 8. März hatten die beiden eine Idee. Warum sollten sich nicht Unternehmerinnen und selbstständig tätige Frauen aus Pritzwalk und Wittstock zusammenfinden? „Es gibt so viele tolle Frauen“, sagt die jetzt in Wittstock lebende Autorin und Dozentin Ilka Köhler, „und wir wollten ihnen eine Plattform bieten, um gegenseitig zu netzwerken.“

„Jede darf mal gerne die Bühne bekommen“

Gesagt, getan: Keinen Monat später, am 4. April, trafen sich die „Women for future“, zu deutsch „Frauen für die Zukunft“ zum ersten Mal im Pritzwalker Café Pannacotta. „Schon am ersten Wochenende waren 15 Frauen zugegen“, erinnert sich Madeline Kiel, die in Pritzwalk als Vermögensberaterin arbeitet. Dabei sollten die Treffen künftig nicht einfach Stammtisch sein, „sondern jede darf mal gerne die Bühne bekommen“, erklärte sie weiter.

So trafen sich die Frauen zu Themenabenden. Mal ging es dabei mit Ilka Köhler als Vortragende um Sprache, ein andermal bei Anja Römer in Pritzwalk ums Blumen binden und dann wiederum darum, wie man sich auf Instagram und in anderen sozialen Medien präsentiert und Bilder dafür bearbeitet – worin Madeline Kiel eine Fachfrau ist. Alle sollten voneinander lernen können. Natürlich gab es auch eine Kennenlernrunde, und zwar im Markt 11 in Wittstock.

Auf den Raum Pritzwalk-Putlitz-Wittstock beschränkt

Seither treffen sich die Frauen einmal im Monat, und mittlerweile, nach gerade mal einem halben Jahr, machen bereits fast 30 Frauen aus ganz unterschiedlichen Branchen mit. „Da hat sich eine richtig tolle Truppe zusammengefunden“, findet Madeline Kiel.

Dabei soll die Runde regional auf den Raum Pritzwalk-Putlitz-Wittstock beschränkt sein, wie Madeline Kiel erklärt: „Wir wollten gucken, dass man sich untereinander kennt.“ Ilka Köhler ergänzt: „Wir wollten deshalb regional sein, weil wir miteinander arbeiten wollen. Wir haben so ein tolles Potenzial vor Ort.“

Zwei gebürtige Pritzwalkerinnen, die auch was für die Region machen

Madeline Kiel und Ilka Köhler verstehen sich dabei als Ideengeberinnen und halten die Fäden zusammen. Die Frauen, die dann mitmachen, bringen ihre eigenen Ideen und Themen mit, auf die das Duo manchmal gar nicht gekommen wäre. So dient die Gruppe der gegenseitigen ideellen Bereicherung. Der finanziellen aber nicht: „Wir werden kein Verein, wir erheben keine Mitgliedsbeiträge“, betont Ilka Köhler. „Wir sind diejenigen, die alle zusammenbringen“, ergänzt Madeline Kiel, „ es ist unsere Idee, deswegen machen wir das als Team zusammen.“

„Wir sind zwei gebürtige Pritzwalkerinnen, die auch was für die Region machen“, fährt Ilka Köhler, „tatsächlich ist es spannend, was es hier so alles gibt.“ Ihr gefällt zudem, dass die Gruppe altersübergreifend ist. Es gab sogar Anfragen von Männern, die mitmachen wollten. Doch soll die Runde auf Frauen beschränkt sein, die ihre eigenen Themen haben und offen untereinander diskutieren wollen. Wer noch mitmachen willsollte sich direkt bei den beiden Gründerinnen melden.

Das nächste Jahr ist schon durchgeplant

Im November soll es das letzte Treffen in diesem Jahr geben – im Dezember fällt der Termin dann aus, „weil wir dann alle viel zu tun haben“. Dafür aber gibt es schon viele Pläne für 2020. „Das nächste Jahr ist schon durchgeplant“, sagt Madeline Kiel, „wir brauchen für die Veranstaltungen gar keinen Externen.“ Soll heißen: Es gibt genug Frauen in der Gruppe, die Interesse haben, sich zu präsentieren und ihre Kenntnisse mit den anderen Frauen zu teilen.

Hinzu kommt, dass es bereits eine Nachfrage für Folgeveranstaltungen zu denen dieses Jahres gibt. So planen die beiden für das kommende Jahr im Sommer auch ein Wochenendevent, an dem alles gebündelt wird.

„Women for future“ verstärkt in den sozialen Medien

Künftig werden die „Women for future“ verstärkt in den sozialen Medien von ihren Treffen berichten. Madeline Kiel will ihnen auch die Möglichkeit geben, sich auf dieser Plattform mit kleinen Steckbriefen vorzustellen. Die „Women for future“ findet man auf Facebook unter

und auf Instagram

unter

Wer sich für die „Women for future“ interessiert, wende sich an Madeline Kiel, 0151/42 84 60 02, oder Ilka Köhler, 0173/2 06 68 26.

Von Bernd Atzenroth