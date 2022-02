Wulfersdorf

Am Montag ereilte zwei Einwohner in Wulfersdorf innerhalb kurzer Zeit das gleiche Schicksal: In die Häuser der beiden wurde eingebrochen.

Gegen 10 Uhr hat sich den Angaben einer 51 Jahre alten Frau in ihrem Haus in der Dorfstraße ein ihr unbekannter Mann aufgehalten. Dieser muss sich offenbar durch die nicht verschlossene Hauseingangstür Zutritt zum Haus verschafft haben.

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig und verwies den Mann sofort des Hauses, was dieser auch tat. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei wurde über diesen Vorfall erst am Abend informiert.

Täter wird kurz nach dem ersten Einbruch wieder aktiv

Nur kurz danach, gegen 10.30 Uhr, drang mutmaßlich derselbe Mann in ein weiteres Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein. Hierzu nutzte er offenbar ein angekipptes Fenster. Die 61-jährige Bewohnerin ertappte ihn und verwies ihn ebenfalls der Wohnung. Auch hier wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Sachschaden entstand in beiden Fällen nicht.

Die Polizei macht darauf aufmerksam, Wohngebäude unbedingt vor dem Zutritt Unbefugter zu schützen. „Schließen Sie ihre Türen immer ab, auch wenn Sie im Haus sind. Nicht immer bekommt man tatsächlich den Zutritt Fremder mit. Angekippte Fenster stellen für Einbrecher kein Hindernis dar. Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster geschlossen und auch verschlossen sind“, heißt es in einer Mitteilung.

Sollten doch fremde Personen festgestellt werden, solle umgehend die Polizei informiert werden.

Von MAZonline