Wulfersdorfer stoppt Raser im Dorf mit Anhänger

Wulfersdorf

Viele Jahre ist Eckhard Keiper aus Wulfersdorf mit dem Truck unterwegs gewesen. Seit dem vergangenen Jahr will der 64-Jährige nun seinen verdienten Ruhestand genießen, doch mit der Ruhe wird es oft nichts. Sein Haus liegt direkt an der Durchfahrtstraße L14.

Vor allem zu den Stoßzeiten, also morgens, wenn die Leute zur Arbeit fahren und am Nachmittag, wenn der Feierabend anbricht, sind viele Fahrzeuge schneller als erlaubt unterwegs, wie der Anwohner berichtet. Darunter auch seine ehemaligen Brummi-Kollegen. „Die Laster, die Kies und Gülle transportieren, rasen hier durch. Dann rummelt es richtig im Wohnzimmer, wenn sie über die Gullis fahren“, sagt Eckhard Keiper.

Eigentlich dürfen Lastwagen nur mit Tempo 30 durch Wulfersdorf fahren. Daran halten sich laut Eckhard Keiper aber nicht alle. Die Bußgelder, die bei Verkehrskontrollen anfallen würden, hält der ehemalige Trucker für nahezu lächerlich. „Als ich damals in Holland unterwegs war, waren die Strafen deutlich höher“, blickt er zurück.

Das Tempo-30-Schild für Laster sollte nach Ansicht Eckhard Keipers viel weiter Richtung Kurve gestellt werden. Quelle: Christian Bark

Das Problem des Anwohners ist zudem, dass nicht effektiv kontrolliert werde. „Es wurde mal gelasert, aber bei einem Laster hatten die Beamten mal keine Möglichkeit, den Fahrer zu kontrollieren“, berichtet Eckhard Keiper.

Polizei hat bei Messung kaum Raser festgestellt

Tatsächlich ist für Kontrollen des schweren Güterverkehrs eine Sonderüberwachungsgruppe nötig, die über spezielle Technik zum Auslesen der Fahrzeugdaten verfügt, wie Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin erklärt. Bußgelder wegen Geschwindigkeitsübertretungen könne aber auch die Wittstocker Polizei gegen solche Fahrer verhängen.

Ihr Kollege Stefan Rannefeld versichert, dass die Polizei schon öfter in unregelmäßigen Abständen in der Ortslage gelasert habe. „Bei den Maßnahmen haben bisher aber kaum Verstöße verzeichnet werden können“, sagt er.

Tatsächlich sind die Lastwagen gezwungen, vor dem Anhänger kurz zu warten. Quelle: Privat

Bis Polizei oder Landkreis vielleicht mal mit einem Blitzeranhänger im Dorf messen, will Eckhard Keiper nicht warten. Er hat nun auf seine Art für eine Verkehrsberuhigung gesorgt, indem er vor seinem Haus einen Traktor mit Anhänger parkt. Daran ein Schild mit der Aufschrift: „Stoppt die Raser.“

Das Hindernis zwingt die Fahrer, auf der Strecke langsamer und vor allem vorsichtiger unterwegs zu sein und auf den Gegenverkehr zu warten. Wie nötig es sei, zeigten einige abenteuerliche Bremsmanöver von zu schnell fahrenden Fahrzeugen. „Manch einer rast so an den Hänger heran, da denkst du, der will darunter fahren“, berichtet der Anwohner.

Die Blitzerattrappe hat Lars Gamlin mittlerweile in seinem Vorgarten abgebaut. Quelle: Björn Wagener

Kreativität in Sachen Geschwindigkeitsreduzierung hatten die Wulfersdorfer schon zuvor bewiesen. So hatte Anwohner Lars Gamlin 2017 eine Blitzerattrappe in seinem Vorgarten aufgestellt. „Das hat anfangs noch gut gewirkt“, sagt er. Dann sei der Trick aber bekannt gewesen und heute wackelten bei ihm wieder die Wände, wenn die Autos vorbeirauschten.

Deshalb habe er aus dem Blitzer nun eine Wettermessstation gemacht. „Ich kann den Blitzer aber bei Bedarf jederzeit wieder aufstellen“, sagt Lars Gamlin.

Von Christian Bark