Wulfersdorfer Bauern helfen Mecklenburger Zirkus

Wulfersdorf

Schon für den Wittstocker Zirkus „Humberto“ hatte die Ök0hof Müritzwiesen Gesellschaft aus Wulfersdorf vor kurzem Herz in der Corona-Krise gezeigt. Zehn Ballen Heu und Stroh bester Bioqualität hatten die beiden Gesellschafter, Matthias Kollhoff und Hans-Heinrich Grünhagen, dem Zirkus damals spendiert. Für die Artisten und Tiere war das ein Segen. „Wir haben seit unseren ersten Vorstellungen nach der Winterpause Anfang März keine Einnahmen mehr“, hatte Zirkuschef Joschi Ortmann gesagt.

Etwas den Winter über wirtschaften konnten hingegen die Kollegen vom Zirkus „Astoria“ aus Suckow, das gleich hinter der Landesgrenze in Mecklenburg liegt. „Wir hatten im Winter Weihnachts- und andere Vorstellungen gegeben“, berichtete Zirkuschef Ricardo Köllner. Zuletzt hatte der Zirkus in Sachsen Stopp gemacht. „Aber da haben wir schon in den Vorstellungen gemerkt, dass aus Vorsicht nicht mehr so viele Leute gekommen sind“, blickte Ricardo Köllner zurück.

Die Ökohof Müritzwiesen GmbH hatte auch dem Zirkus Humberto fünf Ballen Bio-Heu und fünf Ballen Bio-Roggenstroh gespendet. Quelle: Christian Bark

Vorsichtshalber war das Zirkus-Team dann zurück nach Suckow gekehrt, wo es seit Mitte März nun kampiert. Ringsherum haben noch weitere Zirkusse eine Zwangspause eingelegt, wie Ricardo Köllner berichtete. Unter anderem der Zirkus „Smiley“. Mit einem Lastwagen dieses Zirkus’ sind Ricardo Köllner, sein Sohn Diego und seine Frau Velička nun nach Wulfersdorf gekommen, um dort eine Futterspende der Ök0hof Müritzwiesen Gesellschaft entgegen zu nehmen. Fünf Ballen Heu und sechs Ballen Stroh hat Hans-Heinrich-Grünhagen den Zirkusleuten aufgeladen.

Regen statt Corona-Soforthilfe

Der Kontakt war über Matthias Kollhoff entstanden. Weil der Zirkus von den umliegenden Bauern in Mecklenburg wenig Solidarität erfahren hatte, war er zum Spendensammeln bis Neuruppin gefahren. Dort war das Team mit Matthias Kollhoff ins Gespräch gekommen. „Nur so läuft das Solidaritätsprinzip in Krisenzeiten“, sagte Matthias Kollhoff. Länderübergreifende Hilfe nach Mecklenburg-Vorpommern leiste gerne, weil er zum Nachbarbundesland eine enge Beziehung habe. „Wir bewirtschaften dort Agrarflächen“, erklärte der Landwirt.

Solidarität in der Krise hatte Matthias Kollhoff auch vom Land Brandenburg erhalten, die Corona-Soforthilfen der Investitionsbank Brandenburg (ILB) aber abgelehnt. „Wir hatten gerade noch rechtzeitig Regen bekommen, das hat als Hilfe erstmal genügt“, sagte der Landwirt und lobte in dem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg.

Der Zirkus „Astoria“ wird mit der Futterspende knapp zwei Wochen auskommen, einen Ballen erhält zudem der Zirkus „Smiley“. Gefüttert werden müssen unter anderem Kamele, Lamas, Pferde und Esel. „Schön wäre es, wenn uns noch mehr Landwirte so schnell und unkompliziert helfen würden“, sagte Ricardo Köllner.

Von Christian Bark