Natteheide

Das ist nichts für schwache Nerven. Gabor Kroll kraxelt an einer 35 Meter hohen Weißtanne im Waldgebiet Natteheide empor. Er hängt in 33 Meter Höhe buchstäblich in den Seilen. Für den Baumkletterer aus Berlin gehören Touren in lichte Höhen zum Alltagsgeschäft.

Gabor Kroll sowie bis zu zwei weitere Berufskollegen sind seit Dienstag in einer besonderen Mission unterwegs. In der Natteheide befindet sich ein Forstschatz: Der 0,75 Hektar große Weißtannenbestand ist einer von landesweit sechs anerkannten Saatgutbeständen in Brandenburg. Nach den Ernten 2009 und 2018 steht dort jetzt zum dritten Mal die Ernte der Weißtannenzapfen an.

Baumkletterer Gabor Kroll befindet sich gerade in 33 Meter Höhe. Doch für die Ernte der Weißtannenzapfen klettert er noch höher. Quelle: Christamaria Ruch

Weißtannen im Waldgebiet Natteheide sind besonders wertvoll

Das Waldgebiet Natteheide umfasst 650 Hektar und wird von Papenbruch, Karstedtshof, Christdorf, Charlottenhof, Grabow und Blandikow umschlossen. Die Weißtannen dort stammen aus dem Jahr 1909, sind also 112 Jahre alt. Seit 2006 gehören sie zu den anerkannten Saatgutbeständen; alle zehn Jahre wird der Bestand erneut begutachtet.

„Bewölkter Himmel ist gut bei der Ernte, dann bleiben die Zapfen geschlossen und die Samen fallen nicht heraus“, sagt Reinhard Helm, Revierleiter Königsberg. Auch wenn dieser Weißtannenbestand zur Landesforst gehört, liegt die Aufsicht beim Hoheitsförster Reinhard Helm.

Beim Zapfenschnitt wird die Frucht halbiert und der Samenbestand ist zu erkennen. Quelle: Christamaria Ruch

Eine Tonne Weißtannenzapfen sind das Ziel im Waldgebiet Natteheide

Vor dem Erntestart hatte er noch Bauchschmerzen, wie der Ertrag ausfallen wird. Doch schon nach dem ersten Tag zeigte sich Helm gut aufgelegt: „Ich bin positiv überrascht.“ Nach drei von fünf Erntetagen stehen bereits gut 700 Kilogramm Zapfen zu Buche.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit nähert sich der Ertrag dem anvisierten Gesamtziel von einer Tonne Zapfen. „Ich hoffe, dass das klappt“, so Reinhard Helm. 1000 Kilogramm Weißtannenzapfen bringen 100 Kilogramm Saatgut hervor. Gut 40 Prozent davon keimt auf. Mindestens zehn Bäume müssen beerntet werden, 20 sind aber das Ziel.

Dieser Blick in Richtung Hohe Heide bietet sich den Zapfenpflückern aus den Kronen der Weißtannen im Waldgebiet Natteheide. Quelle: privat

Bis jetzt läuft alles nach Plan. Nebenbei halbiert Reinhard Helm einen Zapfen, nimmt die Samen unter die Lupe und kann daran den voraussichtlichen Ertrag einschätzen. Er nickt zufrieden.

Die Weißtanne ist laut Reinhard Helm „eine zukunftsfähige Baumart und ein kleiner Schatz.“ Sie ist aufgrund ihrer Pfahlwurzel sturmfest, verträgt sehr gut Schatten, eignet sich als Mischbaumart auf mittleren bis nährstoffreichen Standorten und mag feuchte bis mäßig saure Böden. „Wenn der Wildbestand gut angepasst ist, entwickelt sich die Weißtanne auch gut über eine Naturverjüngung“, zählt Reinhard Helm weitere Vorzüge dieser Baumart auf.

25 Kilogramm Zapfen am Baum sind eine Vollmast

„Wenn der Zapfenbehang 25 Kilogramm pro Baum umfasst, sprechen wir von einer Vollmast“, sagt Reinhard Helm. Für die aktuelle Ernte hat er eine Teilmast eingeplant, also weniger als die magische Grenze von 25 Kilogramm. Jedes Jahr kontrolliert er mit dem Fernglas den Zapfenbesatz im Bestand; erst dann wird entschieden, ob eine Ernte in Frage kommt.

Alle fünf bis sechs Jahre steht in der Regel eine Ernte an. Warum jetzt schon nach drei Jahren wieder Zapfenpflücker in dem Weißtannenbestand unterwegs sind, ist auch für Reinhard Helm eine Überraschung: „Das hängt von so vielen Faktoren ab.“

Baumkletterer erstmals im Waldgebiet Natteheide nur mit Seilen unterwegs

Erstmals sind die Baumkletterer nur mit Seilen in den Weißtannen unterwegs. Bei früheren Ernten trugen die Männer auch Dornen an ihren Schuhen, sie dienten als Steigeisen. Die Dornen hinterlassen beim Klettern kleine Löcher an den Baumstämmen, die sich wieder verschließen.

„Wegen der dünnen Baumrinde bei den Weißtannen sind diesmal nur Seile zulässig“, sagt Reinhard Helm. Umso mehr Kraft ist bei Gabor Kroll und seinen Kollegen gefragt. In der Krone ziehen sie sich an den Ästen hoch. „Das alles ist eine unfallträchtige und schwierige Arbeit“, sagt Reinhard Helm.

Revierleiter Reinhard Helm ist mit dem Verlauf der Zapfenernte zufrieden. Quelle: Christamaria Ruch

Zapfen der Weißtannen reifen in der Baumkrone

Das Tafelsilber des Waldes reift oben in der Krone. Die Zapfenpflücker sind mit Haken, Eimer und Jutesack ausgerüstet und turnen in den Baumkronen. Volle Säcke werfen sie herab.

Die gesamte Ernte läuft nach einem strengen System ab; das Forstvermehrungsgutgesetz regelt diesen Ablauf. Reinhard Helm weist die Zapfenpflücker ein, überwacht die Ernte, kontrolliert die Säcke und bringt sie zur trockenen Lagerung.

In den Zapfen der Weißtannen schlummern die nächsten Generationen des Waldes. Quelle: Christamaria Ruch

„Die Säcke werden gewogen, mit der Registernummer des Bestandes versehen, verplombt und zur Samendarre nach Annaburg (Sachsen-Anhalt) gebracht“, sagt Helm. Bei der Darre handelt es sich um eine Trocknung, bei der aus den Zapfen das Saatgut gewonnen wird.

In der Forstbaumschule in Güstrow entwickeln sich dann daraus junge Bäume. Sie kommen in einigen Jahren in die Natteheide zurück, weil sie in ihrem Herkunftsgebiet die besten Wachstumsbedingungen vorfinden. Bis dahin ist noch ein weiter Weg.

Von Christamaria Ruch