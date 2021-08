Eigentlich wollte ein 52 Jahre alter Mann aus Zempow am Montag nur seine Bienenvölker vernebeln. Dies ist eine gängige Praxis zur Beruhigung der Bienen. Durch Funkenflug geriet jedoch erst trockenes Gras in Brand, das in der Folge sogar auf einen Anhänger übergriff. Die Feuerwehr musste anrücken und den Brand löschen. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.