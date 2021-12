Zempow: Nachbarn retten schwer verletzte Frau aus brennendem Haus

Wittstock

Eine Anwohnerin bemerkte am Sonntag gegen 23.15 Uhr aus einem gekippten Fenster eines Hauses auf dem Gelände eines Dreiseitenhofes in der Zempower Dorfstraße in Zempow starken Rauch.

Zusammen mit einem weiteren Nachbarn retteten die Anwohner die allein im Haus lebende 57-jährige Ostprignitz-Ruppinerin und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter.

57-jährige Zempowerin wurde infolge des Brandes schwer verletzt

Schwer verletzt brachten diese die 57-Jährige in ein Krankenhaus. Der Nachbar musste ambulant am Brandort behandelt werden, da er bei der Rettung Schnittverletzungen erlitten hatte.

Kameraden der Feuerwehr konnten das Übergreifen des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindern. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr konnte löschen, Schaden rund 10.000 Euro

Heute untersuchten Kriminaltechniker den Brandort. Das Feuer war in einem Wohnraum ausgebrochen. Bislang wird davon ausgegangen, dass ein unsachgemäßer Umgang mit nachglimmenden Stoffen Ursache des Brandes war.

