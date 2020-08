Zempow

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Zempow sowie die Dorfbewohner sorgen sich um den Brandschutz im Ort. Das wurde einmal mehr auf der Ortsbeiratssitzung am Montagabend deutlich. Immerhin, das Großtanklöschfahrzeug der Zempower Einheit befindet sich gerade zur Reparatur in Alt Schwerin.

„Es fehlen nur noch ein bis zwei Ersatzteile, die wegen der Corona-Krise bisher schwer zu bekommen waren“, berichtete Einheitsführer Markus Michalski.

Dem 34 Jahre alten Tatra 815 hatte zuletzt wegen erheblicher Mängel an Reifen und Kreiselpumpe die Außerdienststellung gedroht. Dagegen hatten sich die Zempower gegenüber der Stadt Wittstock und der Wittstocker Wehrleitung allerdings eingesetzt.

Ortsbeirat Dirk Musche (Mitte) erklärte, weshalb kein Wasser aus den Brunnen gepumpt werden kann. Quelle: Christian Bark

„Eine Wiederertüchtigung des Fahrzeugs, das gut 8000 Liter fassen kann, garantiert mit den Brandschutz in Zempow“, so Markus Michalski. Die Reparaturwerkstatt benötige jetzt nur noch die Kostenerstattung durch die Stadt Wittstock. Diese benötigt Zempows Ortsvorsteher Ulrich Schnauder zufolge aber noch ergänzende Dokumente zum Kostenvoranschlag.

Dass der seit 2003 in Zempow stationierte Tatra möglichst schnell zurückkehrt ist von allerhöchstem Interesse für die Zempower, wie es auf der Sitzung hieß. Denn in Sachen Wasserversorgung sieht es im Dorf derzeit nicht gut aus.

Kaum Wasser in den Brunnen

Zwei der insgesamt vier Feuerlöschbrunnen in der Ortslage sind unbrauchbar und zwar jene auf Höhe der Dorfstraße 1 und 42. Hier hatte es beim Pumpen einen vollständigen beziehungsweise teilweisen Abriss der Wassersäule gegeben, wie Ortsbeirat und Feuerwehrmitglied Dirk Musche erklärte. Das Problem sei das niedrige Grundwasser.

„Ab einer Tiefe von über neun Metern kann die Pumpe das Wasser nicht mehr nach oben fördern“, sagte Dirk Musche. Im Grunde benötige man zwei oder besser drei tiefe Brunnen und entsprechende Tauchpumpen.

Feuerwehrmann Martin Michalski vor einem der unbrauchbaren Brunnen. Quelle: Christian Bark

„Wir sind aber keine Brunnenbauer“, sagte Feuerwehrmitglied Martin Michalski. In seinen Augen könne deshalb der Brandschutz im gesamten Ort derzeit nicht gewährleistet sein, da auch die Schläuche nur 150 Meter lang seien.

Und so bezog er sich wieder auf den Tatra, mit dessen 8000 Liter-Tank 72 Minuten gelöscht werden könne. „Bis dahin ist Zeit, eine vernünftige Wasserversorgung herzustellen“, sagte er.

Dass Zempow in seiner „Insellage“ ausreichend geschützt ist, machten die Anwesenden auch vom Einsatz umliegender Feuerwehren abhängig. Allen voran blickte man ins mecklenburgische Schwarz, wofür es aber entsprechender Verträge bedürfe. Darüber hatte zuletzt Wittstocks Ordnungsamtschef Holger Schönberg informiert. Wie weit entsprechende Verhandlungen sind und was mit den beiden Brunnen passieren soll, das wollen die Zempower jetzt bei der Stadt erfragen.

Von Christian Bark