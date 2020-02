Wittstock

Die Polizei hofft auf Augenzeugen zu mehreren Einbrüchen in Firmen mit hohem Sachschaden.

Bereits am Montag wurde gemeldet, dass von einem Betriebsgelände in der Prignitzer Straße in Wittstock offenbar am vergangenen Wochenende ein Container aufgebrochen und aus diesem Arbeitsgeräte entwendet wurden.

Auch in Kyritz auf einem Firmengelände in der Straße Am Winkel machten sich Diebe zu schaffen und entwendeten unter anderem Baumaschinen und Werkzeuge. Insgesamt entstand in beiden Fällen hoher Sachschaden.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Tatorte festgestellt? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter der 03391-3540 entgegen.

Von MAZ-online