Zirkus Humberto braucht wegen Corona Hilfe der Wittstocker

Wittstock

Von der Corona-Krise und den damit verhängten Reise- und Auftrittsbeschränkungen ist der Zirkus Humberto in Wittstock besonders betroffen. Seit Tagen kampieren Tiere und Artisten auf der Wiese hinter dem Schwimmbad. „Eigentlich hätten wir jetzt Vorstellungen in Neustrelitz“, sagt Zirkuschef Joschi Ortmann. Aber dorthin hätten sie gar nicht mehr fahren dürfen, geschweige denn auftreten.

Seine ersten Vorstellungen in der neuen Saison hatte der Zirkus in Wittstock, das die Zirkusleute als ihre Heimat bezeichnen, gehabt. „Wir waren hier wieder einige Zeit im Winterlager und wollten jetzt eigentlich durchstarten“, sagt Joschi Ortmann. Doch auch die Vorstellungen in Wittstock in der vergangenen Woche hätten nur wenig Leute besucht. „Wir haben es bisher schon immer geschafft, uns aus eigener Kraft über Wasser zu halten, aber jetzt wird es ganz kritisch“, so der Zirkuschef.

Aktuell kampiert der Zirkus auf der Wiese hinter dem Schwimmbad. Quelle: Christian Bark

Rücklagen habe man zu Beginn der Saison noch nicht schaffen können, während der Winterpause hatte das Team fast nichts erwirtschaften können. Stattdessen sind laut Joschi Ortmanns Sohn, Gino, tausende Euros für Werbeplakate investiert worden. „Wir sind wirklich am Verzweifeln“, sagt Joschi Ortmann. Aber es gebe schon Zeichen der Solidarität. So habe die Stadt Wittstock dem Zirkus die Standgebühren auf der Wiese erlassen und übernehme aktuell noch Strom- und Wasserkosten. „Hier haben die Tiere wenigstens guten Auslauf“, sagt Joschi Ortmann.

Solidarität ist gefragt

Auch Landwirte aus der Umgebung würden den Zirkus Humberto unterstützen. „Am Montag können wir bei der Agrargenossenschaft Biesen Heu uns Stroh abholen“, berichtet Joschi Ortmann. Einen Ballen Heu und Stroh am tag benötige der Zirkus für seine Tiere, hinzu kämen zwei Zentner Kraftfutter. „Die Kosten laufen ja weiter“, erklärt Gino Ortmann. So etwa die Versicherung für die Fahrzeuge. Das Zirkusteam erhoffe sich nun Unterstützung von den Wittstockern, die neben Futter und Heu auch Geld spenden könnten. „Wir sind für jede Hilfe dankbar“, sagt Gino Ortmann.

Die Tiere müssen weiter versorgt werden. Quelle: Christian Bark

Nach der Krise erhofft sich Joschi Ortmann zudem Unterstützung durch den Staat. Zunächst aber sei es wichtig, dass ihr Ende absehbar ist. „Wir wissen nicht, wie lange wir durchhalten können, um den Zirkus letztendlich nicht zu verlieren“, so der Humberto-Chef.

Spenden und jede andere Unterstützung nimmt der Zirkus Humberto gern persönlich auf der Wiese hinter dem Standort entgegen. Kontakt unter Tel. 0177/2372379.

Von Christian Bark