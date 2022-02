Wittstock

Seit über drei Jahrzehnten ist Stefan Zinnecker in der Region zuhause. Der 62-Jährige stammt aus der mittlerweile in Wittstock beheimateten Zirkusfamilie Ortmann-Zinnecker, die den Circus Humberto betreibt. „Ich habe Zirkus von der Pike auf gelernt und alles mögliche gemacht“, blickt Stefan Zinnecker zurück. Vom Akrobaten über den Messerwerfer bis hin zum Techniker.

1996 eröffnete er seinen eigenen Zirkus Alamos, der seit 2011 sein Winterquartier in Wredenhagen hatte. Nach einer familiären Krise vor drei Jahren hatte Stefan Zinnecker den Zirkus aufgegeben. 2021 rappelte er sich wieder auf und verkaufte Softeis am Stand in Wredenhagen und Bollewick.

Bis 2019 war Stefan Zinnecker mit seinem Zirkus Alamos auf Tournee gewesen. Quelle: ZirkusAlamos

Nun will der Zirkusmann mit seinem Eisgeschäft sesshaft werden – und zwar in der Wittstocker Königstraße. „Mein guter Freund Frank Dube hat mich auf die Idee gebracht“, sagt Stefan Zinnecker. Ab Ende 2021 habe er die Ladenzeile, in der zuvor ein Blumengeschäft untergebracht worden war, bezogen und eingerichtet. Viel Unterstützung habe er dabei von seiner Familie erfahren.

Am 13. Februar steht der Zirkusclown vor dem Café

„Vor allem meine Tochter Annalena und ihr Freund werden mich aktiv unterstützen“, sagt Stefan Zinnecker. Eröffnen will der neue Inhaber sein Eiscafé bereits am kommenden Samstag, 12. Februar, ab 11 Uhr. Am Sonntag soll dann ab 11 Uhr sogar ein Zirkusclown vorbeischauen und Zaubertricks zeigen.

Stefan Zinnecker bietet ab Samstag, 12. Februar, unter anderem Soft-, Kugel- und Bubble-Eis in seinem Lokal an. Quelle: Christian Bark

Stefan Zinnecker will im Lokal künftig neben Softeis auch Eisbecher, Kaffee, Kakao, Milchshakes und das beliebte Bubble-Waffeleis anbieten. „Nächstes Jahr will ich dann mein eigenes italienisches Eis herstellen“, kündigt der Inhaber an.

Es gibt auch das allseits beliebte Eis in der Bubble-Waffel. Quelle: Christian Bark

Im Geschäft gilt derzeit noch die 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen plus getestet beziehungsweise geboostert). Den nicht allzu günstigen Zeitpunkt für eine Gastronomieeröffnung – zumal im Winter – übertönt der Zirkusmann mit Optimismus. „Wir bieten ja schließlich auch heiße Waffeln und Crêpes an“, sagt Stefan Zinnecker.

Der Innenbereich bietet Platz zum gemütlichen Schlemmen. Quelle: Christian Bark

Außerdem spiele sich das Hauptgeschäft an der relativ gut frequentierten Königstraße ohnehin am Mitnahmefenster ab. An dieses hatte Stefan Zinnecker kurz vor der offiziellen Eröffnung bereits eine Postfrau gerufen und ihr ein Softeis spendiert. „Das mache ich generell bei der Post, die schuften ja auch den ganzen Tag“, erklärt der 62-Jährige.

Das Eiscafé von Stefan Zinnecker wird dienstags bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet sein. In der ersten Zeit will er sogar montags für seine Kunden da sein, wie der Inhaber ankündigt.

Von Christian Bark