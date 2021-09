André Lange, Sachbearbeiter Tiefbau in der Stadtverwaltung Wittstock, Bürgermeister Jörg Gehrmann und Zootzens Ortsvorsteherin Irmgard Ritzmann (v.l.) an dem frisch nach Zootzen umgesetzten Buswartehäuschen. Es stand zuvor am Waldring in Wittstock. Quelle: Björn Wagener