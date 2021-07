Alt Daber

Der Bildhauer Zoyt aus Babitz und die Malerin Helena Hör-Hitzschke aus Groß Haßlow hatten in der Vergangenheit schon öfter gemeinsame Ausstellungen vorbereitet. Nun gibt es wieder eine. Unter dem Titel „Vielfalt und Achtsamkeit“ präsentieren die beiden Künstler einen Teil ihrer Werk im Daberturm in Alt Daber.

„Diese Ausstellungen regionaler Künstler sind eine Bereicherung für das Ausflugsziel Daberturm“, sagte Wittstocks Kulturamtsleiterin Georgia Arndt bei der Vernissage. Für sie sei es wichtig, den zuletzt etwas stillen „Wächter der Wittstocker Heide“ zu beleben. So hatte es zuletzt dort ein Barbecue-Fest gegeben. Seit dem vergangenen Jahr bietet der Turm Künstlern ein Podium für ihre Werke. Den Beginn hatte 2020 der Maler Norbert Reggentin gemacht.

Zoyt vor seinem christlichen, muslimischen und jüdischen Buddhisten-Figuren. Quelle: Christian Bark

Nun sind also Skulpturen von Zoyt und Helena Hör-Hitzschke im Turm bis zum 29. August zu erleben. Zum Titel der Ausstellung erklärte Zoyt: „Die Einfalt ist ein großer Feind und Vielfalt kann eine große Chance sein.“ Das wolle er auch mit seiner Kunst umsetzen. Etwa mit der Figurengruppe eines christlichen, muslimischen und jüdischen Buddhisten. Die Hinwendung zum Buddhismus sieht Zoyt als eine Möglichkeit zur friedlichen Koexistenz der Religionen.

Landschaft und Farbschichten

Helena Hör-Hitzschke zeigt mit ihren Bildern sowohl ihre realistische als auch abstrakte Seite. Vielschichtige Bilder, in deren Farbüberlagerungen Räume entstehen sind ebenso zu bewundern wie Landschaftsmotive, etwa eine Weide bei Babitz.

Helena Hör-Hitzschke zeigte auch abstrakte Werke. Quelle: Christian Bark

„Hier in Brandenburg hat mich die Weite der Landschaft wieder zum Realismus inspiriert“, sagte die Malerin. Ein Teil der Bilder und Skulpturen sind käuflich zu erwerben, Kataloge liegen aus. Ab dem 4. September stellt der Holzbildhauer Benjamin Schulte in Alt Daber aus. Ein Wiedersehen mit den Zoyt und Helena Hör-Hitzschke gibt es am 14. August bei der Open Air Gallery in Wittstock. Dort sind zahlreiche Künstler aus der Region aber auch von weiter her vertreten.

Der Daberturm ist mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet, an Feiertagen 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Christian Bark