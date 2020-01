Wittstock

Zwei Männer haben sich am Sonntag gegen 0.30 Uhr in Wittstock geprügelt. Ein 29- und ein 40-Jähriger waren in einer Lokalität in der Gröperstraße aneinander geraten.

Den Streit trugen sie dann mit handfesten Argumenten vor der Tür aus. Bei der Schlägerei stürzte der Ältere und verletzte sich leicht. Die Polizei konnte die ziemlich betrunkenen Streithähne trennen. Es wurden Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Niemand hat sich ernsthaft verletzt.

Von MAZ-online