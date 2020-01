Wittstock

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher ermittelt, die für eine Serie von Einbrüchen in Kleingartenanlagen verantwortlich sein sollen, darunter 13 Einbrüche in die Kleingartenanlage Bohnekamp in Wittstock kurz nach Neujahr.

Die Tatverdächtigen, zwei Polen im Alter von 23 und 38 Jahren, wurden nach einer Serien von Garteneinbrüchen in Waren an der Müritz ermittelt. Sie gaben insgesamt 130 Einbrüche in Mecklenburg-Vorpommern zu und darüber hinaus die 13 Laubeneinbrüche in Wittstock.

Die Einbruchserie hatte sich kurz nach Neujahr ereignet. Die mutmaßlichen Täter hatten in 13 Gartenlauben eingebrochenund Elektrogeräte, Gartengeräte und Campingutensilien gestohlen.

Von MAZ-online