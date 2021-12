Zempow

Es war schon eine kleine Posse, als durch ein Missverständnis nicht mehr genug Geld aus Zempows Kulturpauschale für zwei handgemachte Holzbänke vorhanden war. Im November hatte Zempows Ortsvorsteher Ulrich Schnauder auf einer Ortsbeiratsversammlung mitgeteilt, dass er nach Erhalt eines Schreibens aus der Wittstocker Kämmerei ursprünglich gedacht hatte, der genannte Betrag von 582 Euro sei noch von 2020 übrig geblieben.

Die meisten Ortsteile hatten 2020 nicht ihre gesamte Kulturpauschale ausgeben können, weil die Corona-Lockdowns wichtige Veranstaltungen verhindert hatten. Das Geld konnten sie mit nach 2021 nehmen, sollten es in dem Jahr aber auch vollständig ausgeben – notfalls für Sachgegenstände.

Ortsbeirat und Anwohner machten sich im November ein Bild vor Ort. Quelle: Christian Bark

Die 582 Euro waren jedoch die Gesamtsumme aus 2020 und 2021, wovon auch Mittel in andere Zwecke, etwa Weihnachtsgeschenke für die Dorfbewohner, hatten fließen sollen. Auf der Sitzung hatten sich Vertreter des Umland- sowie des Dorfkulturvereins bereit erklärt, die Kosten für die Bänke von je etwa 250 Euro zu übernehmen. „Die zweite Bank hat letztlich nicht der Verein übernommen, sondern unser Vorsitzender Falk Brune“, erklärte Barbara Copei vom Umlandverein.

Bänke bei Umtrunk eingeweiht

Jedenfalls sind die beiden Bänke, die Dorfbewohner Frank Mögelin gebaut hatte, nun an Ort und Stelle vor der Kastanie am Platz bei der Bushaltestelle, direkt in der Nähe des Umlandvereins. Die Zempower hatten sie dort bei einem kleinen Umtrunk im Freien jüngst eingeweiht. Damit jeder weiß, zu welchem Ort sie gehören, sind sie mit dem Schriftzug „Zempow“ versehen worden.

Auch der Ortsbeirat erhofft sich von den beiden neuen Sitzbänken zum einen eine mögliche Raststätte für Wanderer und Radfahrer und zum anderen einen kleinen Treffpunkt im Dorf, an dem Anwohner ins Gespräch kommen können.

Von Christian Bark