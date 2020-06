Die Fête de la Musique kehrte am Sonntag zurück nach Wittstock. Die Corona-Lockerungen machten kurzfristig dieses Programm möglich. 15 Formationen begeisterten auf sieben Bühnen in der Altstadt.

Thomas Maria Lehmann von der Formation Tres Marias ist mit seiner Stimme nah an Tom Waits dran. Die Band trat in der Ausspann 27 in Wittstock auf. Quelle: Christamara Ruch