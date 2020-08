Zweiter Gartenwettbewerb des Landschaftspflegeverbands startet

Wittstock

Auch in diesem Jahr lädt der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land wieder zu einem Gartenwettbewerb ein. Wer sich bewerben möchte, muss sich allerdings sputen, denn Fotografien und Textbeschreibungen können nur noch bis zum 15. August eingesendet werden.

Gesucht werden vor allem naturnahe Gärten mit wilden Ecken. Wer in die Vorauswahl kommt erhält später Besuch von einer Jury, in der neben dem Landschaftspflegeverband auch ein Vertreter des Naturschutzbundes und der Volkssolidarität sich ihr Urteil bilden und die Gewinner festlegen.

Anzeige

Die Prämierung erfolgt am Tag des Apfels in der Regionalwerkstatt Stechlin in Menz – vorausgesetzt, dass es keine coronabedingten Änderungen gibt, am 17. Oktober. Bewerbungen können beim Landschaftspflegeverband in der Eisenbahnstraße6 in Wittstock abgegeben werden oder per E-Mail unter kontak@lpv-prignitz-ruppin eingereicht werden.

Von Cornelia Felsch