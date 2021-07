Cumlosen

Das ist ein gefundenes Fressen. Kaum beginnt die Heu-ernte im Deichvorland in der Lenzener Elbtalaue, landen die ersten Adebare. Für die Weißstörche ist das eine willkommene Abwechslung: Dort wartet ein reich gedeckter Tisch mit Nahrung.

Ende Juni bot sich im Deichvorland in Kietz ein nicht alltägliches Schauspiel. 51 Störche gaben sich dort ein Stelldichein zur Futtersuche. Die Traktoren mit ihrem Mähwerk hatten ganze Arbeit geleistet. Nach der Mahd fanden auf einmal unzählige Insekten, Mäuse oder Frösche weniger Deckung. Damit hatten die Störche leichtes Spiel und fette Beute.

Schauspiel bei den Weißstörchen in der Elbtalaue

„Dieses Bild zeigt sich immer wieder mal“, sagt Falk Schulz aus Cumlosen. Er ist Vorsitzender des Kreisverbandes Prignitz des Naturschutzbundes (Nabu). Der 49-Jährige ist in der dortigen Fachgruppe Ornithologie zugleich der Weißstorchbeauftragte.

Schon mit 13 Jahren übernahm er 1984 mit seinem Vater Herbert Schulz die Weißstorchbetreuung im Altkreis Perleberg. Heute ist Herbert Schulz 85 und engagiert sich noch immer. Gemeinsam mit den Ornithologen Anselm Ewert, Volkmar Reupke und Frank Seedorf betreuen sie ehrenamtlich den Weißstorchbestand im Landkreis Prignitz sowie in der Region Kyritz.

Ornithologen der Prignitz erhielten 2020 den Naturschutzpreis des Landes Brandenburg

Im Oktober vergangenen Jahres nahm diese Ornithologenfachgruppe den Naturschutzpreis des Landes Brandenburg für ihr Lebenswerk entgegen. Bereits seit 1953 engagiert sich die Gruppe für den Schutz der Weißstörche in der Region. „Der Weißstorch ist ein Sympathieträger. Kein anderes Tier wird so stark mit dem Naturschutz verbunden“, sagt Falk Schulz.

Anselm Ewert, Volkmar Reupke, Falk Schulz und Herbert Schulz (v.l.) nahmen im Oktober 2020 den Naturschutz des Landes Brandenburg entgegen. Quelle: Jens Wegner

Treffpunkt der Weißstörche bei der Futtersuche

„Nach der Mahd ziehen sich immer wieder die Weißstörche zusammen“, sagt Falk Schulz über das Schauspiel in der Elbtaulaue. Zum einen finden sich Brutvögel aus der Umgebung ein. Zum anderen mischen sich auch so genannte nicht horstgebundene Nichtbrüter unter die Menge. Also Störche ohne festen Wohnsitz und ohne Familiennachwuchs. „Die tauchen überall und nirgends auf“, so Schulz.

51 Weißstörche sammelten sich Ende Juni im Deichvorland in Kietz. Nach der Heuernte gab es dort ein gefundenes Fressen. Brutvögel sowie Störche ohne festen Wohnsitz und ohne Familiennachwuchs trafen sich dort. Quelle: Christamaria Ruch

Die Brutvögel können zu dieser Zeit ihre Jungenaufzucht schon mal unbewacht lassen. „Die Altstörche sind dann mehrere Stunden unterwegs“, sagt Schulz. Dabei passieren die Vögel auch Strecken von bis zu 20 Kilometer, um auf einer gemähten Fläche nach Nahrung zu suchen. Dabei zitiert Falk Schulz entsprechende Beispiele: Ein Storch von der Burg in Lenzen wurde in Cumlosen gesehen, ein anderer machte sich von Grube bis nach Triglitz auf.

Fragen zum Verhalten der Weißstörche bleiben offen

Bei der Frage, wie die Tiere über so weite Entfernungen die Nahrung punktgenau finden, muss Frank Schulz passen. „Das weiß ich nicht, vielleicht nutzen sie die Thermik und können dann aus der Luft sehen, wo sich Nahrung befindet“, mutmaßt der Fachmann.

Erste Storchenbilanz im Landkreis Prignitz

Ob dieses Jahr eine gute Bilanz bei den Jungstörchen beschert, ist noch offen. „Stellenweise sieht es in diesem Jahr aber besser als in den Trockenjahren 2019 und 2020 aus“, sagt Falk Schulz. Mit der guten Bilanz meint er vor allem die Standorte entlang der Elbtaulaue. Er beobachtete dort auch sieben Viererbruten, so etwa in Kietz, Wootz, Mödlich oder Lenzen.

Vier aus einen Streich: Jungstörche an der Elbe in Mödlich. Quelle: Christamaria Ruch

115 Jungstörche wurden 2021 in der Prignitz beringt

Ende Juni beringten die Ornithologen 115 Jungstörche in der Prignitz. Dabei beschränkten sie sich nun auf den elbnahen Bereich. Gezählt wird der Storchennachwuchs aber in jedem Jahr landkreisweit. Jetzt liegt erst einmal eine grobe Übersicht der aktuellen Daten vor; die genaue Auswertung steht noch aus.

„Durchschnittlich beringen wir 50 bis 65 Prozent des jährlichen Weißstorchnachwuchses“, so Falk Schulz. Allein im Altkreis Pritzwalk haben die Ornithologen Volkmar Reupke und Frank Seedorf aktuell 20 Jungstörche weniger als im vergangenen Jahr gezählt. Die Beringung in der Prignitz gehört zu einem deutschlandweiten Beringungsprogramm.

Beringung hängt am Tropf der Finanzierung

„Die Grundfinanzierung der Beringungen ist überall ein Problem“, sagt Falk Schulz. Bis 2019 übernahm der Landkreis Prignitz die jährlichen Kosten in Höhe von 2000 bis 3000 Euro. Seit 2020 ist das Landesumweltamt in Potsdam dafür zuständig. „Bei der Suche nach der neuen Finanzierung hatte uns auch das Biosphärenreservat in Rühstädt unterstützt“, sagt Falk Schulz.

Bei Falk Schulz laufen alle Daten zu den Weißstörchen in der Prignitz zusammen. „Auch nach der Beringung sind immer wieder noch Abgänge zu verzeichnen“, sagt der 49-Jährige.

Datenpool bei den Weißstörchen der Prignitz reicht bis 1970 zurück

Die Prignitzer Ornithologen können auf einen umfangreichen Datenpool bei der Storchenstatistik zurückgreifen. „Der Datenpool reicht bis 1970 und bezieht sich auf das Territorium des heutigen Landkreises Prignitz“, sagt Falk Schulz.

1970 stellten die Ornithologen 136 Paare mit 257 Jungstörchen fest. Dann folgte bis 1988 ein Bestandsrückgang. Auf diesem Tiefpunkt wurden 120 Paare und 292 Jungstörche gezählt. Ab 1993 erholten sich die Bestände und verzeichneten damals 144 Paare mit 181 Jungstörchen. „Darin spiegeln sich auch die geburtenstarken Jahrgänge bis 1988 wieder“, sagt Falk Schulz.

Weißstorchstatistik liest sich wie ein Fieberkuve

Diese Entwicklung hat sich mit Schwankungen bis 2014 fortgesetzt. 2014 zählten die Ornithologen 220 Paare mit 432 Jungstörchen. 2020 waren hingegen nur 186 Paare mit 308 Jungstörchen vertreten.

„Das lag unter anderem an der Trockenheit, in der ersten Phase der Jungtieraufzucht werden vor allem Regenwürmer als Nahrung benötigt“, sagt Falk Schulz. Wenn es trocken ist, ziehen sich die Regenwürmer tief in das Erdreich zurück und sind für die Weißstörche unerreichbar.

Um den Bestand bei den Weißstörchen stabil zu halten, muss ein Reproduktionsrate von 2,0 vorliegen. Die vergangenen vier bis fünf Jahre zählen aber mit einer Reproduktionsrate von weniger als 1,6 hingegen zu so genannten Störungsjahren.

Von Christamaria Ruch