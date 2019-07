Wittstock

Polizisten stoppten am Sonntag kurz nach 2 Uhr in der Wittstocker Gröperstraße einen 24-jährigen Radfahrer, da dieser beim Fahren Ausfallerscheinungen gezeigt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,84 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe an, welche im Krankenhaus ein Arzt entnahm.

Mann in Gewahrsam genommen

Nach der Entlassung warf der 24-Jährige sein Handy gegen die Frontscheibe eines Funkstreifenwagens, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen ihn daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

An der Frontscheibe des Autos entstanden durch den Wurf des Telefons oberflächliche Kratzer.

Von MAZonline