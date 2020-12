Babitz

Dass Autos nach Babitz hineinrasen, wenn sie aus Richtung Schweinrich kommen, ist dieser Tage eher unwahrscheinlich. Denn dann würden die Fahrer ja was verpassen. Deshalb geschieht genau das Gegenteil: Oft geht es im Schritttempo

Der Herr des Weihnachtsschmucks: Marcel Gerlach aus Babitz. Quelle: Björn Wagener

am Haus der Gerlachs vorbei. Mancher hält auch an, zückt die Kamera und genießt einfach den Augenblick. Denn es braucht schon etwas Zeit, um alles zu entdecken, was es hier zu sehen gibt.

Wer in der Babitzer Straße/ Ecke Zu den Birken ankommt, fragt sich zunächst einmal: Wo zuerst hinschauen? Denn der gesamte Vorgarten an der Ecke strahlt aus unzähligen Lichtern. Die Bäume sind mit Lichterketten bunt geschmückt; selbst gebaute Rentiere und Hirsche aus Holz zieren den Vorgarten. Auch die Corona-Zeiten sind dem Weihnachtsgarten ein wenig anzusehen: Ein Weihnachtsmann mit Schutzmaske steht unter einer Überdachung am Haus. Überall blinkt, glitzert und funkelt es.

Weihnachtspyramide fällt ins Auge

Auffällig ist vor allem die Weihnachtspyramide. Sie besteht aus

Die Weihnachtspyramide. Quelle: Björn Wagener

einer soliden Holzkonstruktion. Auf drei Ebenen befinden sich üppig dekorierte rotierende Holzscheiben. Ganz sacht ist zu hören, dass sich hier etwas bewegt. Dafür sorgen elektrisch angetriebene Räder unter den Scheiben, die mit Federn an das rotierende Holz gedrückt werden. Vorteil dieser Technik: Auch wenn mal etwas klemmt und die Scheibe stoppt, geht nichts kaputt.

Erdacht und gebaut hat das alles der Herr des Weihnachtsgartens.

Die üppige Deko fällt ins Auge. Quelle: Björn Wagener

Sein Name ist Marcel Gerlach (40). Schon seit „vier oder fünf“ Jahren verwandelt er den Vorgarten seiner Eltern regelmäßig zum wichtigsten Fest des Jahres in ein Weihnachtswunderland. Allein 45 Lichterketten sind auf dem überschaubaren Vorgarten verteilt. Hinzu kommt ein weiteres Dutzend, das mit Batterien betrieben wird. Zusammen mit den vielen selbst gebauten Dekorationen braucht es drei Wochen, bis alles aufgebaut ist.

Jedes Jahr etwas Neues

„Jedes Jahr überlege ich mir, was ich noch zusätzlich zum Vorjahr machen kann“, sagt er.

Der Weihnachtsmann trägt Mund-Nase-Schutz. Quelle: Björn Wagener

Diesmal verbesserte er die gut vier Meter hohe Pyramide durch einen neuen Unterbau, der jetzt auf Rädern steht. So ist das Ganze leichter zu bewegen. Außerdem wurde der Kirschbaum in die Deko mit einbezogen.

Ein weiterer Baum auf dem Grundstück ist durch seine Höhe ein schwieriger Fall. Denn um die Lichterkette oben an der Spitze zu befestigen, braucht es Einfallsreichtum und Geduld: „Ich habe eine Teleskopstange mit einer Gabel daran. Damit komme ich von einer Leiter aus dort oben an, auch wenn es ein bisschen dauert“, erzählt Marcel Gerlach, der im Blumengroßmarkt in Fretzdorf arbeitet.

Das Basteln macht ihm einfach Spaß. Die Dekostücke sind „zusammengestottert“, wie er sagt. Die Rentiere waren ursprünglich nur für drinnen gedacht. Aber ein spezieller Anstrich macht es möglich, dass sie nun auch draußen „grasen“ können.

LED-Technik senkt Stromkosten

Die LED’s senken die Stromkosten und machen den

So präsentiert sich der Vorgarten Passanten und Autofahrern. Quelle: Björn Wagener

Weihnachtsgarten erschwinglich. Insgesamt würden nur 260 Watt benötigt. Hinzu kommt, dass der leuchtende Hingucker nicht ständig in Betrieb ist. Die Leuchtzeiten sind an der Pyramide angegeben: morgens von 5 bis 8 Uhr und abends von 16 bis 22 Uhr. Denn das Weihnachtswunderland soll auch besucherfreundlich sein.

„Hier halten jeden Tag Autos an. Die Leute machen Fotos, oft auch

So sieht der Garten bei Tage aus. Quelle: Björn Wagener

vor der Pyramide. Dann blitzt es mal wieder. Das bekommt man ja mit, wenn man in der Küche sitzt“, sagt Marcel Gerlach. Er freut sich, wenn sein Weihnachtsschmuck bei den Leuten gut ankommt und hält auch mal einen Plausch mit Fahrern, die die Scheibe heruntergelassen haben. In normalen Jahren gab er den Dorfbewohnern sonst sogar noch „einen aus“. Dann traf man sich in gemütlicher Runde bei Bratwurst und Glühwein. Das geht diesmal nicht.

Marcel Gerlach beteiligt sich mit seinem Schmuckstück von Garten auch an der MAZ-Aktion, bei der zurzeit die schönsten Weihnachtsdekorationen gesucht werden.

Lichtermeer aber nur draußen

Weihnachten aber feiere er „ganz normal“. Es gibt einen Weihnachtsbaum, und es wird gesungen, aber das auffällige Lichtermeer beschränke sich auf den Außenbereich. Das Weihnachtswunderland von Babitz ist bis zum 6. Januar kommenden Jahres zu erleben – übrigens wohl zum letzten Mal mit dem hohen Baum vom Haus. Er soll entfernt werden. Für Marcel Gerlach kein Problem: „Ich habe schon Ideen, wie ich es dann machen könnte.“

Von Björn Wagener