Wittstock

“Er war wie ein Getriebener“, sagt Katharina Polthier über ihren Großvater Wilhelm Polthier. Der 1892 in Wittstock geborene Historiker, Archivar, Bibliothekar und Genealoge ist eng mit seiner Heimatstadt verwoben. Sein Nachlass ist schier immens – Schriften, Stammbäume, Bücher, Reden, Zeichnungen, Gemälde, Karten, Fotos. „Uns war zunächst gar nicht klar, wie groß dieser Fundus wirklich ist“, sagt Katharina Polthier.

24 Kartons voller Material im Museum in Wittstock

24 Kartons voller Material sichtet sie am Samstag, 29. Januar, gemeinsam mit ihrem Bruder

Katharina und Robert Polthier vor den Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wttstock. Quelle: Björn Wagener

Robert in den Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock. Hintergrund: Von Anfang September bis Ende November 2021 fand dort unter dem Titel „Geheimnisse der alten Truhe“ eine Sonderausstellung zur Regionalgeschichte statt – unter anderem mit vielen Exponaten aus Wilhelm Polthiers Nachlass.

Dafür hatten die Polthiers dem Museum umfangreiches Material zur Verfügung gestellt, das daheim tatsächlich in einer mächtigen Truhe lagerte, die auch in der Ausstellung gezeigt wurde.

Entscheidungen in Wittstock rund um den Familienbesitz

Am Samstag ging es den Enkeln des Geschichtsforschers nun darum, sich einen Überblick zu verschaffen, was davon künftig in Familienbesitz und was im Museum in Wittstock verbleiben soll.

Einen ganzen Tag lang hatten sich Katharina und Robert Polthier am Samstag dafür Zeit

Katharina und Robert Polthier (Mitte, re.) mit Antje Zeiger, der Leiterin der Kreismuseen in Wittstock, an der Truhe, in der ein Teil des Nachlasses von Wilhelm Polthier aufbewahrt wurde. Quelle: Björn Wagener

genommen. Es war bereits ihr zweiter Besuch aus diesem Grund. Dennoch ist dieser Fundus längst nicht der komplette Nachlass von Wilhelm Polthier. Der größere Teil befindet sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin.

Über die Truhe, die der Sonderausstellung ihren Namen gab, habe Heinrich Polthier, der Sohn Wilhelms und Vater von Robert und Katharina, immer gesagt, dass sie „wichtige Dokumente enthält, die die Familiengeschichte betreffen“, erinnern sich beide. Aber was im Einzelnen in ihr steckt, habe er ihnen nie gezeigt.

Enkel entdecken Wilhelm Polthiers Nachlass Stück für Stück

Erst als Heinrich Polthier 2011 stirbt, erschließen sich die Enkel Wilhelms Stück für Stück dessen Nachlass und bekommen in jener Zeit eine Vorstellung vom Umfang des Lebenswerkes ihres Großvaters. „Manches lag verschnürt und nummeriert in der Truhe. Wir haben bis heute nicht jedes einzelne Stück gesehen“, sagt Robert Polthier.

Auch wenn der 49-Jährige und seine ein Jahr jüngere Schwester ihren Großvater, der 1961 starb, nicht mehr persönlich kennen gelernt haben, so sei bekannt, dass Wilhelm sich ganz seiner Forschung verschrieben hatte.

Wilhelm Polthier in Wittstock: Eigene Kinder namentlich vorgestellt

Während er unter anderem Ahnenforschung in Wittstock betrieb, rückte seine eigene Familie offenbar aus seinem Blickfeld. „Es ist überliefert, dass seine Frau Mathilde ihm seine Kinder zuweilen namentlich vorstellte – ’das ist Heinrich, das ist Konrad, das ist Eberhard’, weil er sich so wenig Zeit für das Familienleben nahm. Wir wissen nicht genau, ob das wirklich so war, aber es ist schon so, dass er fast immer in seinem stillen Kämmerlein saß“, erzählt Robert Polthier. Und seine Schwester ist sich sicher: „Er muss unaufhörlich geforscht haben.“

Großteil des Nachlasses soll im Museum in Wittstock bleiben

Wie sich der Nachlass Wilhelm Polthiers aufteilen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. „Der größte Teil soll aber schon im Museum verbleiben“, sagt Robert Polthier. Möglicherweise gehört auch die Truhe dazu.

Museumsleiterin Antje Zeiger kündigte am Samstag an, dass Alfred Wegener demnächst im Museum für ein Projekt in den Fokus rücken werde. Die Recherchen laufen bereits. Der Polarforscher war mit den Polthiers verwandt.

Von Björn Wagener