Wittstock

Winterfreuden im Frühling gab es am Montag auch in Wittstock. Dort hatten einige Kinder im Rote-Mühle-Wohngebiet die Gelegenheit genutzt und aus dem Schnee, der am Tage in bescheidenen Mengen gefallen war, eine Figur geformt.

Keinen Schneemann im klassischen Sinne, sondern eher den Vorboten des Frühlings und des anstehenden Osterfestes, den Osterhasen. Der war sogar mit einer Möhre ausgestattet worden. Eine Möhre hatte wenige Meter entfernt auch der klassische Schneemann als Nase erhalten, den ein erwachsener Anwohner gebaut hatte.

Lange blieben die Figuren aber nicht bestehen. Bereits am Dienstagnachmittag waren ihre Formen nicht mehr zu erkennen.

Von Christian Bark