Wusterhausen

Ein 26-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Wusterhausener Seestraße verletzt worden. Der Mann saß als Beifahrer in einem Chevrolet. Mit dem Chevrolet stieß gegen 14 Uhr ein Ford zusammen, dessen 78-jähriger Fahrer auf die Seestraße auffahren wollte, teilte die Polizei mit. Der verletzte 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Autos blieben nach dem Zusammenstoß fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Von MAZonline