Ganzer

„Was in 30 Jahren passiert ist und was wir gebaut haben, daran erinnere ich mich gern zurück.“ Peter Weller, Inhaber des SUB Ganzer, denkt an die Himmelsleiter in Wittstock. Das ist ein Spielplatz. „So etwas baut man nur einmal“, sagt er. Auch die Arbeiten im Gewerbegebiet Vehlefanz (Oberhavel), die ein Jahr dauerten, sind noch präsent. „Wir haben etliche Gärten umgestaltet, Straßen gebaut und repariert“, sagt Weller. Und er fügt an: „Es gibt kaum einen Radweg ringsherum, den wir nicht gebaut haben.“ Mit wir meint er die Mitarbeiter und seine Frau und Mitinhaberin Beate. Sie haben den Betrieb zu dem gemacht, was er heute ist. Einige Mitarbeiter sind seit 1993 dabei. Sechs Angestellte hat das Unternehmen. Weller dankt ihnen und den Familien für die Treue und das Vertrauen in die Firma.

SUB Ganzer von einem Quintett gegründet

Die SUB Ganzer wurde 1991 von einem Quintett gegründet. Dazu gehörten ein Rechtsanwalt, Steuerberater, Kaufmann und zwei Männer aus der Region. Der Betrieb ging aus der Kreisdirektion für Straßenwesen hervor. Das war ein staatlicher Betrieb, der sich damals noch in Wusterhausen befand, wo heute der Bauhof seinen Sitz hat.

Wusterhausen und Dessow waren Stationen

Von dort aus ging es bald nach Dessow und 1998 nach Ganzer, wo der Betriebssitz bis heute ist. Peter Weller kam 1996 ins Unternehmen als Geschäftsführer. Der gelernte Werkzeugmacher stammt aus Strausberg und war durch seine Frau Beate nach Wusterhausen gekommen. Weller machte noch zu DDR-Zeiten im Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL) seinen Meister. Mit der Wende zog es ihn auf den Bau, wo er den Beruf des Straßenbauers von der Pike auf lernte. Bevor er in Ganzer anfing, war er im Dessower Landhandel tätig und wechselte dann zum SUB.

Als Weller 1996 in Ganzer begann, gab es einen Betriebsleiter, aber keinen Geschäftsführer. Er übernahm den Posten und blieb. „Die Gesellschafter haben sich damals nach und nach zurück gezogen“, erzählt er. Heute sind seine Frau und er die Gesellschafter.

Familienbetrieb in Ganzer

Die SUB ist ein Familienbetrieb, so sehen es Wellers. Ans Aufhören denken, das wollen sie noch lange nicht. „Wir führen weiter, was wir in 30 Jahren aufgebaut haben“, sagt Peter Weller. Er kümmert sich um den technischen Bereich. seine Frau Beate ist zuständig für die Finanzen und das Kaufmännische. „Wir wollen, dass der SUB erhalten bleibt und erarbeiten deshalb gerade einen Fahrplan für die Zukunft“, sagt Weller. Denn eine familiäre Nachfolge zeichnet sich nicht ab.

Straßenunterhaltung ist der rote Faden

Die Straßenunterhaltung soll sich dabei künftig als roter Faden durch den Betrieb ziehen. Sie ist aber nur ein Standbein, so Weller. Die Aufgaben würden sich jedes Jahr ändern. da müsse man sich immer wieder dem Markt anpassen. Das Coronajahr 2020 war zum Beispiel für den SUB ein Poolbaujahr. Weller ist froh, dass die Baubranche durch die Pandemie nicht solche Einschnitte zu spüren bekam, wie andere Bereiche. „Wir haben Arbeit und sind darüber sehr froh“, so Weller.

Von Sandra Bels