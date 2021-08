Tornow/Tramnitz

Die Dossekämpfer trafen sich am Wochenende zu ihrem Traditionsturnier an der Dosse zwischen Tornow und Tramnitz. Auch bei ihrem mittlerweile 45. Dossepokal rangen sie in gut einem Dutzend Spaßdisziplinen um sportliche Höchstleistungen.

Sportler aus mehreren Bundesländern

Beginn der Wettkämpfe, zu denen Sportler aus mehreren Bundesländern angereist kamen, war am Freitagnachmittag. Kay Bismark aus Wusterhausen war diesmal der einzige aktive Sportler aus der Region, nachdem Thomas Vogler aus Bantikow krankheitsbedingt ausgefallen war.

Zur Galerie Auch beim 45. Dossepokal rangen die Dossekämpfer in ihrem Naturstadion an der Dosse bei Tornow wieder um Bestleistungen. Die Disziplinen sind alles andere, als gewöhnlich, wie etwa Steichholzweitwurf.

Doch schon Tage zuvor hatten einige von ihnen alle Hände voll zu tun, um die Wiese am Dosse-Stauwehr in das „Dosse-Stadion“ zu verwandeln. Es galt nicht nur, den Rasen zu mähen, sondern auch die Mannschafts- und Versorgungszelte aufzubauen. Detlef Wolter aus Schönberg ist hierbei voll in seinem Element. Seit 45 Jahren kümmert sich der 69-jährige darum.

12 Spaßdisziplinen

Mit dem Einmarsch der Dossekämpfer ins „Stadion“ begann das zweitägige Turnier. Insgesamt 12 Disziplinen galt es wieder zu bestreiten, also sechs pro Tag. Die Hälfte davon wurden ausgelost. Zu den Losdisziplinen gehörten auch der Sibirische Sprung, bei dem je zehn Sprünge mit dem linken und dem rechten Bein und zuletzt mit beiden Beinen gemacht werden. Gewonnen hat, wer am Weitesten kommt. Auch beim Milchkannenwerfen und dem Streichholzwerfen ging es um Weite.

So viele Gäste, wie lange nicht

Am zweiten Tag waren auch Zuschauer erlaubt. So viele Gäste, wie diesmal kamen schon lange nicht. Wer von ihnen wollte, durfte sich auch einmal in den Spaßdisziplinen ausprobieren.

Schon um 10 Uhr ging es mit Bierwetttrinken los. Das Badewannenrennen in der Dosse bildete am Sonnabendnachmittag ganz traditionell den Endpunkt des Wettkampfes.

Nachdem alle Punkte gezählt waren, stand der Sieger des 45. Dosspokal fest: Es war der Präsident der Dosssekämpfer, Uwe Schmidt. Im Vorjahr gewann Ulrich Schmidt. Nächster Dossepokal ist am 12 und 13. August 2022.

Von André Reichel