51 Jahre alte Flaschenpost in Bantikow - Flaschenpost aus dem Jahre 1970 am See in Bantikow entdeckt

Mike Göbel aus Bantikow sammelt bei seinen Spaziergängen am Untersee oft Müll ein. Doch diesmal machte er eine besondere Entdeckung. Er fand eine 51 Jahre alte Flaschenpost.